La bancada de Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados, busca que el metro de la Ciudad de México sea convierta en un transporte federal, lo que le garantizaría autonomía técnica, de gestión, y la llegada de más recursos para hacerlo más eficiente.

Se trata de una propuesta de la diputada Mayra Espino Suárez, quien advirtió que el metro experimenta un rezago estructural, “derivado de insuficiencia presupuestal, falta de expansión y envejecimiento acelerado de su infraestructura”.

A través de un punto de acuerdo, la legisladora federal planteó que el SCT se integre a la Administración Pública Federal como un organismo público descentralizado.

"La propuesta se sustenta en un amplio análisis técnico y financiero. El Metro —con 56 años de operación continua y una demanda anual que supera los mil 172 millones de viajes— enfrenta un rezago estructural desde 1997 que el STC dejó de recibir recursos federales directos”, señala el documento.

A través de un comunicado, Espino Suárez recordó que la responsabilidad exclusiva de operación, mantenimiento y ampliación del Metro recae en el Gobierno de la Ciudad de México, pero durante las primeras tres décadas, el metro estuvo bajo tutela federal.

“Bajo la vigilancia de la federación se construyeron 10 líneas, 177 km de vías y 154 estaciones, mientras que en los últimos 28 años solamente se han construido dos líneas nuevas, con 48 km y 41 estaciones, y no se ha inaugurado ni una sola ampliación en 13 años”, expresó.

En su exposición de motivos, la diputada del PVEM destacó que el Metro moviliza diariamente a habitantes de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como de 59 municipios del Estado de México y dos de Hidalgo, que en conjunto conforman una metrópolis de 22.7 millones de personas, la más grande del país y una de las mayores del mundo.

“Sin embargo, mientras la demanda crece, la red no se ha expandido a la misma velocidad. El Metro opera con trenes con antigüedad promedio mayor a 30 años, pertenecientes a cinco tecnologías distintas, lo que incrementa los costos y la complejidad de mantenimiento”.

El documento también sostiene que existe una disminución real de 16.16% en el presupuesto asignado al STC Metro entre 2018 y 2024, así como un desgaste acelerado de su infraestructura, reflejado en incidentes, fallas eléctricas, deformación de vías, filtraciones y cierres prolongados de líneas.

El punto de acuerdo propone solicitar a la titular del Poder Ejecutivo Federal “realizar las gestiones necesarias para modificar el estatus actual del STC Metro y que sea incorporado como organismo público descentralizado de la Administración Pública Paraestatal Federal, con autonomía técnica y de gestión, asegurando asignaciones presupuestales suficientes y permanentes”.

También solicitar establecer, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y dependencias correspondientes, “un convenio de colaboración con los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo, para definir el esquema de financiamiento conjunto, el funcionamiento del Consejo de Administración y las bases operativas del servicio del Metro a nivel metropolitano”.

