La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que la próxima semana dará a conocer cuándo inician los trabajos para la renovación de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México.

“La próxima semana estaremos informando qué va a acontecer con la Línea 3, y en concreto cuándo arrancamos; mi compromiso fue que en este año íbamos a arrancar, entonces a finales de este año arrancamos con todo lo que se requiere”, dijo.

Choque entre dos Trolebús Elevado deja 26 lesionados en Santa Marta; autoridades investigan causa del impacto

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina reiteró que no habrá obras que impliquen suspender el servicio de la Línea 3 del Metro durante la primera parte del 2026.

“Se va a mantener el servicio porque se estarán llevando a cabo obras adicionales a lo que implique detener el servicio; pero sí vamos a presentar con lujo de detalle, el arranque de la Línea 3 del Metro”, señaló.

EL UNIVERSAL dio a conocer en sus edición del pasado 15 de noviembre que las obras de la Línea 3 iniciarán en diciembre de 2026 y se prevé que duren un año con cierres parciales, de acuerdo con el informe que envió la Secretaría de Movilidad (Semovi) al Congreso local.

