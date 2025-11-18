Dos unidades del Trolebús elevado protagonizaron la mañana de este martes un choque en inmediaciones del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) de Santa Marta, en la alcaldía Iztapalapa, lo que dejó al menos 26 personas lesionadas, según los primeros reportes de las autoridades.

El incidente ocurrió cuando ambas unidades circulaban rumbo a la terminal de Santa Martha Acatitla. Testigos señalaron que el impacto se registró en el tramo final del viaducto elevado, lo que provocó que los usuarios fueran desalojados de inmediato por personal de seguridad y operación del sistema.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y elementos de Protección Civil acudieron al punto para brindar atención a los pasajeros que presentaban golpes y contusiones leves. Hasta el momento no se reportan heridos de gravedad.

Las autoridades del Servicio de Transportes Eléctricos iniciaron las investigaciones para determinar las causas del choque y si se trató de una falla mecánica, de operación o un error humano.

El área fue acordonada mientras se realizaron maniobras para separar las unidades y restablecer la circulación en el viaducto elevado.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) señaló que por este hecho ocurrido en esta estación correspondiente a las Líneas 10 y 11 los usuarios fueron dirgidos al patio de Acahualtepec para su atención médica.

Destacó que este sistema colaborará con las autoridades correspondientes para determinar la responsabilidad de los conductores y permanecerá atento de la evolución de la salud de las personas lesionadas, así como del apoyo necesario.

