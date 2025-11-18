Más Información
Copa FIFA 2026: "Cascaritas", cultura, comida, fiestas y más; Sheinbaum presenta actividades del Mundial Social
Caída de Cloudflare: De X a Moody’s y League of Legends, los afectados por fallas en proveedor de internet
El Gobierno de la Ciudad de México expropió un inmueble ubicado calle Saratoga número 410, colonia Portales, alcaldía Benito Juárez, para el mejoramiento de los centros de población a través de la ejecución de un programa de vivienda de interés social y popular.
Se trata de una expropiación de 525 metros cuadrados que se lleva a cabo a favor del Instituto de Vivienda, la cual entra en vigor mañana.
Según el documento, el Gobierno capitalino pagará la indemnización constitucional a la persona propietaria que resulte afectada por esta expropiación.
"Se autoriza al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México para que, de acuerdo a la normativa aplicable y sus reglas de operación, destine el inmueble objeto del presente decreto para el mejoramiento de los centros de población a través de la ejecución de un programa de vivienda de interés social y popular", indica eñ decreto publicado en la Gaceta Oficial.
Lee también Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”, dicen
Según el documento, el Gobierno capitalino pagará la indemnización constitucional a la persona propietaria que resulte afectada por esta expropiación.
Indica que esto con previa acreditación de su interés jurídico ante la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, mediante el procedimiento administrativo correspondiente que establece la normativa de la materia.
Se manifiesta que el monto a pagar será determinado con base en el avalúo emitido por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]