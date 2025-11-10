Más Información

“Tu papá, más que todos”; Paco Ayala, de Molotov, responde al hijo de AMLO

Posponen la audiencia de Joaquín Guzmán López; será hasta el 1 de diciembre

Infonavit elimina casi 5 millones de “créditos impagables”

Expertos avalan Plan Michoacán; habrá “efecto cucaracha”, advierten

Calderón advierte que crimen organizado está apoderándose de América Latina; llama a “recomponer” instituciones de seguridad

"Cuando salí de mi casa sentí el frío": capitalinos enfrentan las bajas temperaturas con chamarra, suéter y gorro

Javier May, con 66% de aprobación en Tabasco

Inicia jornada masiva de vacunación en Ciudad Universitaria ante temporada invernal

Sancionan a fiscal por maltrato a personas mayores y con discapacidad; será capacitado en derechos humanos

Escuelas de Poza Rica, sin condiciones para regresar a clases

Sarkozy salió de prisión bajo supervisión judicial tras pasar 20 días en prisión; tiene prohibido salir de Francia

Corte Suprema de EU rechaza revertir fallo que legalizó matrimonio igualitario; Kim Davis pierde apelación

El valor de las adquiridas a través de un crédito hipotecario creció 9% en el tercer trimestre, informó (SHF).

En el periodo enero a septiembre, a nivel nacional, el valor promedio de una vivienda fue de un millón 863 mil 022 pesos y el mediano de un millón 201 mil 286 pesos.

La vivienda nueva presentó una variación positiva de 8.4%, mientras que el correspondiente a la aumentó 8.7% en el mismo periodo.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara el precio de la vivienda creció 11%; en la de Tijuana 10.7%; en León 10.5%; en Monterrey 9.4%; en Puebla-Tlaxcala 8.6%; en Querétaro 7.3%; en el Valle de México 5.1%; y en Toluca 4.7%.

Asimismo, durante los primeros nueve meses del año se registró un descenso de 2.2% en la cantidad de realizados respecto al mismo periodo de 2024.

El aumento del valor de las viviendas se da en un entorno macroeconómico en el que el decreció 0.2% en el tercer trimestre de 2025, al compararlo con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con la Estimación Oportuna del PIB publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

“El número de trabajadores permanentes registrados en el creció 0.9% entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, mientras que la inflación medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor fue de 3.8%. Asimismo, de acuerdo con el , la tasa hipotecaria promedio en el tercer trimestre de 2025 fue de 11.64%”, indicó SHF, en un comunicado.

El Índice de SHF mostró resultados diferenciados por entidad federativa, de tal manera que 21 estados presentaron variaciones mayores al promedio nacional y en 11 se registraron variaciones menores.

