El del país creció en el segundo trimestre del año, manteniendo la tendencia positiva registrada desde los últimos tres meses del año pasado, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ().

En el lapso abril-junio de 2025, el Indicador Trimestral del Producto Interno Bruto Turístico reportó un respecto al periodo inmediato anterior.

Al interior del PIB turístico, los servicios reportaron un aumento trimestral de 0.3%, en tanto que la producción de bienes en el sector registró un avance de 0.6%, ligando en este caso tres periodos al alza.

Con lo anterior, el Indicador Trimestral del Producto Interno Bruto Turístico avanzó a tasa anual 0.3% en el periodo de referencia. Por componentes, el de los servicios no reportaron variación significativa, mientras que el de los bienes avanzaron 1.5%.

Turismo. Foto: Fideicomiso de Turismo de los Municipios del Interior del Estado de Jalisco
Por su parte, el Indicador Trimestral del Consumo Turístico Interior observó un crecimiento de 0.8% durante abril-junio de 2025 respecto al lapso inmediato anterior.

Por componentes, el consumo turístico receptivo, es decir, el realizado por visitantes extranjeros en el país, reportó un retroceso trimestral de 4.7%, mientras que el consumo interno subió 2.3%.

En su comparación anual y con datos ajustados por estacionalidad, el Indicador Trimestral del Consumo Turístico Interior aumentó 1.9% en el segundo trimestre de 2025. En su desagregación, el receptivo repuntó 14.2%, mientras que el interno se redujo 0.2%.

