Los tradicionales festejos en México por el Día de Muertos, declarados desde 2003 por la Unesco como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, generarán un incremento del 2.3% en la ocupación hotelera, con más de 1.6 millones de turistas que acudirán a ellos, informó este domingo la Secretaría de Turismo.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, precisó que se prevé la llegada de 1.6 millones de turistas a hoteles en el periodo entre el lunes 27 de octubre y el domingo 2 de noviembre, lo que representa un aumento del 2.3% respecto al 2024, cuando se registraron alrededor de 1.5 millones de visitantes.

Rodríguez Zamora señaló que del total de turistas previstos este año, 73% serán nacionales y 27%, extranjeros, lo que refleja "el interés que despiertan las tradiciones mexicanas en todo el mundo", según un comunicado.

"En ninguna otra parte del mundo existe una manifestación tan viva y conmovedora, que une a las familias, despierta el interés de millones y nos llena de orgullo como nación", expresó la secretaria de Turismo.

La ministra agregó que la ocupación hotelera promedio estimada durante la próxima semana es del 60.8%, es decir 1.4 puntos porcentuales más que en 2024.

Informó de que destinos como la Ciudad de México, Cancún, Riviera Maya, Guadalajara y Monterrey concentran gran parte del flujo turístico y se observa un crecimiento sostenido en destinos como las playas de Acapulco, Puerto Vallarta y Mazatlán, las cuales "mantienen una importante dinámica regional".

La celebración del Día de Muertos, que conmemora el 1 y de 2 noviembre en México, es una de las tradiciones mexicanas más significativas, donde los vivos se preparan para recibir a sus muertos y convivir con ellos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

