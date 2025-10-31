Los espectadores de YouTube TV ya no pueden ver los canales de Disney, incluidos ABC y ESPN, después de que ambas partes no llegaron a un acuerdo de distribución de contenido.

Entre los canales que desaparecieron de la plataforma de televisión de pago de Google están Disney Channel, FX y Nat Geo.

YouTube TV dijo en una publicación en un blog el jueves por la noche que Disney había cumplido con la amenaza de suspender su contenido en medio de las negociaciones.

La medida podría afectar la cobertura de algunos partidos de fútbol universitario el sábado, así como de encuentros de la NBA, la NFL y la NHL.

YouTube es el mayor proveedor de televisión por internet en Estados Unidos con más de nueve millones de suscriptores. Hulu, propiedad de Disney, le sigue con aproximadamente la mitad de clientes.

Los espectadores se han dado cuenta de la disputa en las últimas semanas debido a las advertencias que se muestran en sus pantallas.

Disney +. Foto: especial

Disney amenaza con un "apagón" como táctica de negociación

YouTube señaló que Disney utilizó la amenaza de un apagón como táctica de negociación, lo que habría supuesto un aumento de los precios para sus suscriptores. La decisión de Disney de retirar su contenido también beneficia a sus propios productos de streaming —Hulu + Live TV y Fubo—, agregó.

“Sabemos que este es un resultado frustrante y decepcionante para nuestros suscriptores y seguimos instando a Disney a trabajar con nosotros de manera constructiva para alcanzar un acuerdo justo que restaure sus redes en YouTube TV”, dijo la plataforma.

YouTube indicó que daría a sus suscriptores 20 dólares en crédito si el contenido de Disney no está disponible “por un período prolongado de tiempo”. El plan de suscripción básico de la plataforma cuesta 82.99 dólares al mes.

Disney no respondió a una solicitud de comentarios de The Associated Press a primera hora del viernes.

