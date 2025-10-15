Más Información

Álvarez-Buylla alega "asedio mediático" para mancillar su nombre

Álvarez-Buylla alega "asedio mediático" para mancillar su nombre

X Congreso Internacional de la Lengua Española: un llamado a proteger y proyectar el español en el mundo

X Congreso Internacional de la Lengua Española: un llamado a proteger y proyectar el español en el mundo

Poesía en Voz Alta, con un performance de  Raúl Zurita

Poesía en Voz Alta, con un performance de  Raúl Zurita

Nora Haddada inaugura Feria del Libro de Fráncfort

Nora Haddada inaugura Feria del Libro de Fráncfort

Una comedia de Emilio Carballido, en el Cervantino

Una comedia de Emilio Carballido, en el Cervantino

Elsa Medina: "Reminiscencias", en el Centro de la Imagen

Elsa Medina: "Reminiscencias", en el Centro de la Imagen

La película “” no logró captar la atención del público y, por este motivo, registró bajos ingresos durante su primer fin de semana de estreno. Según reporta The Hollywood Reporter, Disney estaría considerando cancelar la saga de ciencia ficción tras los decepcionantes resultados.

El proyecto ha sido catalogado como un fracaso, en parte por la participación de Jared Leto, quien en los últimos años ha protagonizado varias cintas que también resultaron mal recibidas por la crítica y la taquilla.

De acuerdo con los reportes, la nueva película de Disney recaudó 33 millones de dólares en su estreno en Estados Unidos, pese a haber costado 180 millones de dólares en producción, una cifra que la convierte en una de las mayores decepciones recientes del estudio.

Lee también

A nivel internacional, “Tron: Ares” apenas alcanzó 60 millones de dólares en su primera semana, lo que ha generado preocupación entre los ejecutivos de la compañía por el futuro de la franquicia y la recepción de los fans.

Un socio de la agencia que supuestamente trabaja con Jared Leto afirmó que los estudios ya se habían distanciado del actor tras el fracaso de Morbius, la cinta derivada del universo de Spider-Man que también fue un tropiezo comercial.

Podrías haber contratado a Ryan Gosling, no iba a funcionar”, habría comentado el socio, sugiriendo que el problema no era el actor, sino el proyecto en sí.

Lee también

La película de Marvel, protagonizada por Leto, apenas recaudó 39 millones de dólares en Estados Unidos y 167 millones en todo el mundo, lo que contribuyó al estancamiento del universo Spider-Man de Sony Pictures.

Tron: Ares” es la tercera entrega de la saga y continuación directa de “”. En esta historia, Ares, interpretado por Leto, es una inteligencia artificial que emprende una peligrosa misión, en la que la humanidad se enfrenta al mundo digital.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nodal arremete contra Cazzu por ‘mentir’ revela que no lo dejan ver a su hija Inti y que paga pensión millonaria. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Nodal arremete contra Cazzu por ‘mentir’: revela que no lo dejan ver a su hija Inti y que paga pensión millonaria

Llaman a Kate Middleton “la verdadera reina” y dicen es la heredera natural del espíritu de Diana “sin el caos”. Foto: AP

Llaman a Kate Middleton “la verdadera reina” y dicen es la heredera natural del espíritu de Diana “sin el caos”

¡Justin Bieber, hermano, ya eres mexicano! Captan al canadiense cantando banda y tocando la tambora. Foto: Tiktok

¡Justin Bieber, hermano, ya eres mexicano! Captan al canadiense cantando banda y tocando la tambora

Sold out Cazzu en México despierta el enojo de Pepe Aguilar; intenta opacarla con sus Grammys. Foto: EFE/AFP

Sold out de Cazzu en México despierta el enojo de Pepe Aguilar; intenta opacarla con sus Grammys

Elizabeth Hurley. Foto: AP

Elizabeth Hurley muestra cómo llevar un “sexy” traje de baño animal print a los 60 años