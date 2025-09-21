Más Información

Javier Silva Pérez fotografía para aferrarse al presente

Javier Silva Pérez fotografía para aferrarse al presente

El joven pianista Sergio Vargas Escoruela continuará su trayectoria en Colonia, Alemania

El joven pianista Sergio Vargas Escoruela continuará su trayectoria en Colonia, Alemania

Consignan a Secretaría de Cultura inmueble federal y 28 mil m² de Chapultepec

Consignan a Secretaría de Cultura inmueble federal y 28 mil m² de Chapultepec

Vuelve la obra teatral “Testosterona”, pero ahora a escenarios “inusuales”

Vuelve la obra teatral “Testosterona”, pero ahora a escenarios “inusuales”

El Simulacro Nacional y el Día de la Independencia 2025, en los memes de la semana

El Simulacro Nacional y el Día de la Independencia 2025, en los memes de la semana

Steve Mccurry, curioso con pasaporte al mundo

Steve Mccurry, curioso con pasaporte al mundo

La película “” sigue generando titulares tras alcanzar los 500 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.

El fenómeno del anime ha superado las expectativas de la industria cinematográfica, consolidándose como una de las producciones animadas más exitosas de la historia reciente.

Se reportó que la cinta superó a “Him”, la nueva propuesta de Jordan Peele, que debutó este fin de semana en Estados Unidos.

El logro confirma que “Demon Slayer” mantiene su poder más allá de Japón, atrayendo a fans de todo el mundo.

Lee también

¿Cuánto lleva acumulado “Demon Slayer: El Castillo Infinito” en taquilla?

De acuerdo con Box Office Mojo, especializado en estadísticas de taquilla, la película ya acumula 555 millones de dólares y busca superar a “Superman”, el gran estreno del verano.

La producción dirigida por James Gunn, que actualmente se encuentra disponible en HBO Max, ha recaudado 615 millones de dólares, por lo que la competencia entre ambas es estrecha.

El New York Times informó que el filme basado en el manga de Koyoharu Gotouge contó con un presupuesto aproximado de 20 millones de dólares, lo que significa que ya ha recuperado con creces sus costos de producción y publicidad.

"Demon Slayer: Castillo Infinito" ya está disponible en cines. Foto: Crunchyroll
"Demon Slayer: Castillo Infinito" ya está disponible en cines. Foto: Crunchyroll

Lee también

¿Cómo le fue a “Demon Slayer” en México?

En México, la cinta animada logró recaudar 9.8 millones de dólares (alrededor de 180 millones 365 mil pesos) en su primer fin de semana de estreno.

Su impresionante desempeño reafirma el impacto que el anime japonés ha tenido en el público mexicano en los últimos años.

Además, “” es la primera entrega de una trilogía cinematográfica que narrará el desenlace de la historia de Tanjiro y sus amigos, según los planes de Sony Pictures y Crunchyroll.

La película ha sido ampliamente elogiada por los fans por su animación impecable, su emotiva narrativa y la intensidad de sus escenas de acción, posicionándose como uno de los puntos más altos del universo “Demon Slayer”.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Meghan Markle prohíbe a Harry volver a ver a Kate Middleton tras enterarse que estuvo enamorado de ella. Foto: AFP / (AP Photo/Alberto Pezzali, File) / (Photo by Yui Mok / POOL / AFP)

Meghan Markle prohíbe a Harry volver a ver a Kate Middleton tras enterarse que estuvo enamorado de ella

Revelan que Piqué se arrepintió de dejar a Shakira por Clara Chía: “Se dio cuenta de su error”. Foto: AP

Revelan que Piqué se arrepintió de dejar a Shakira por Clara Chía: “Se dio cuenta de su error”

Nodal y un coqueteo que encendió las redes: influencer presume atención constante Foto: Tiktok

Christian Nodal enciende rumores de infidelidad por supuesto coqueteo con influencer: ella presume su atención

Conmovedora reaparición de Bruce Willis: así luce el actor tras ingresar a casa de reposo. Foto: AFP

Conmovedora reaparición de Bruce Willis: así luce el actor tras ingresar a casa de reposo

Elizabeth Hurley cumple 58 años y se luce mejor que nunca. Foto: AP

Elizabeth Hurley se luce en lencería a los 60 años y deslumbra a seguidores en Instagram