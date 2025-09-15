Más Información

Publican en el DOF Programa Sectorial de Cultura, así como su decreto de aprobación

Publican en el DOF Programa Sectorial de Cultura, así como su decreto de aprobación

El desafío de cada libro en la obra de Ana García Bergua

El desafío de cada libro en la obra de Ana García Bergua

Enrique Diemecke volverá al Teatro Colón con repertorio argentino y qatarí

Enrique Diemecke volverá al Teatro Colón con repertorio argentino y qatarí

El iPhone 17 y la séptima gala de "La Casa de Los Famosos México", en los memes de la semana

El iPhone 17 y la séptima gala de "La Casa de Los Famosos México", en los memes de la semana

La oveja catorce

La oveja catorce

Los relatos visuales de Francisco Mata Rosas sobre el sismo del 85

Los relatos visuales de Francisco Mata Rosas sobre el sismo del 85

La película “” sigue cosechando récords, y los fans en México continúan asistiendo a las salas de cine. Por este motivo, críticos especializados ya compartieron sus primeras valoraciones sobre esta esperada

El anime basado en el manga de Koyoharu Gotoge continúa su ascenso en popularidad en diferentes partes del mundo, incluyendo México. Su producción más reciente busca superar las cifras de su antecesora, “Demon Slayer: Tren Infinito”.

¿Cuáles son las primeras críticas de “Demon Slayer: Castillo Infinito”?

A través de redes sociales, los fans han expresado comentarios positivos, destacando el gran trabajo de los animadores y, por otro lado, aplaudiendo el apartado sonoro.

El sitio web especializado Rotten Tomatoes publicó las primeras reseñas de “Demon Slayer: Castillo Infinito”, recopiladas de diferentes críticos de cine.

Con más de 97 % de aprobación en el Tomatómetro, la película recibió valoraciones mayormente positivas, mientras que el público la aprobó en un 98 %. Más de 39 críticos destacados de revistas como Variety elogiaron la historia.

Lee también

“Más allá de la pura inventiva de las artes marciales inventadas en la película, quedan los elementos trágicos, que pueden ser desarmantemente efectivos para darle al público motivos para sentirse involucrado en las batallas, batallas que recién comienzan”, escribió Peter Debruge de Variety.

Por su parte, el sitio Espinof destacó que es un “espectáculo diseñado para conmover y arrancar una lágrima”, resaltando su fidelidad al material original.

¿Cómo va “Demon Slayer: Castillo Infinito” en taquilla?

En cuanto a taquilla, la película ha recaudado más de 282, 973 millones de dólares en solo cuatro días desde su estreno mundial el pasado 11 de septiembre, que incluyó un evento especial en México.

Lee también

Este rendimiento refuerza la expectativa de que “” supere a su antecesora y mantenga al anime como una de las franquicias de anime más exitosas de los últimos años.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Camila Parker se separa del rey Carlos III en plena lucha contra el cáncer: ya no viven juntos, revelan. Foto: AFP / EFE

Camila Parker se separa del rey Carlos III en plena lucha contra el cáncer: ya no viven juntos, revelan

Yolanda Andrade asegura que fue víctima de BRUJERÍA para enfermar gravemente: “Le pedí de favor que ya me dejara en paz”. Foto: Berenice Fregoso / El Universal/ Foto tomada de Instagram @yolandaamor

Yolanda Andrade asegura que fue víctima de BRUJERÍA para enfermar gravemente: “Le pedí de favor que ya me dejara en paz”

Padres de Nodal presionan para que el cantante le firme el pasaporte de Inti; "Están furiosos", dicen Foto: Instagram/AFP

“Ángela Aguilar lo manipula”: el controversial enfrentamiento entre los padres de Nodal por Inti

Rey Carlos III delicado de salud: Meghan y Harry permitirán que vea a Archie y Lilibet antes de que sea demasiado tarde. Foto: AFP / AP Photo/Matt Dunham, FILE

Rey Carlos III delicado de salud: Meghan y Harry permitirán que vea a Archie y Lilibet antes de que sea demasiado tarde

Margot Robbie/ AP

Margot Robbie sorprende con su vestido transparente más revelador en la alfombra roja