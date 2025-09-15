La película “Demon Slayer: Castillo Infinito” sigue cosechando récords, y los fans en México continúan asistiendo a las salas de cine. Por este motivo, críticos especializados ya compartieron sus primeras valoraciones sobre esta esperada

El anime basado en el manga de Koyoharu Gotoge continúa su ascenso en popularidad en diferentes partes del mundo, incluyendo México. Su producción más reciente busca superar las cifras de su antecesora, “Demon Slayer: Tren Infinito”.

¿Cuáles son las primeras críticas de “Demon Slayer: Castillo Infinito”?

A través de redes sociales, los fans han expresado comentarios positivos, destacando el gran trabajo de los animadores y, por otro lado, aplaudiendo el apartado sonoro.

El sitio web especializado Rotten Tomatoes publicó las primeras reseñas de “Demon Slayer: Castillo Infinito”, recopiladas de diferentes críticos de cine.

Con más de 97 % de aprobación en el Tomatómetro, la película recibió valoraciones mayormente positivas, mientras que el público la aprobó en un 98 %. Más de 39 críticos destacados de revistas como Variety elogiaron la historia.

“Más allá de la pura inventiva de las artes marciales inventadas en la película, quedan los elementos trágicos, que pueden ser desarmantemente efectivos para darle al público motivos para sentirse involucrado en las batallas, batallas que recién comienzan”, escribió Peter Debruge de Variety.

Por su parte, el sitio Espinof destacó que es un “espectáculo diseñado para conmover y arrancar una lágrima”, resaltando su fidelidad al material original.

¿Cómo va “Demon Slayer: Castillo Infinito” en taquilla?

En cuanto a taquilla, la película ha recaudado más de 282, 973 millones de dólares en solo cuatro días desde su estreno mundial el pasado 11 de septiembre, que incluyó un evento especial en México.

Este rendimiento refuerza la expectativa de que “Demon Slayer: Castillo Infinito” supere a su antecesora y mantenga al anime como una de las franquicias de anime más exitosas de los últimos años.