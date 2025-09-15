De Woody a Tanjiro: mariachis tocan “Yo soy tu amigo fiel” en función de Demon Slayer

Demon Slayer por fin se estrenó en cines en el país, la película anime que sigue la historia del joven Tanjiro llegó a miles de salas desde el 11 de septiembre, y en cuestión de días se volvió tendencia.

El film japonés dirigido por Haruo Sotozaki generó un inmenso hype e interés en todo el país tras el éxito que tuvo en Japón, pues se convirtió en un par de semanas en la película de anime más taquillera del país.

"Demon Slayer: Castillo Infinito" ya está disponible en cines. Foto: Crunchyroll

Mariachis tocan “Yo Soy Tu Amigo Fiel” en función de Demon Slayer

“Demon Slayer: Castillo Infinito” no fue el único film que robó la atención en cines este fin de semana, la icónica película de Pixar “Toy Story” estrenada en 1995 se logró disfrutar en pantalla grande 30 años después de su estreno.

Evidentemente ambas películas se estrenaron en diferentes salas, con horarios diferentes, pero se conectaron de forma divertida y bastante peculiar, al final de una función del film de pixar, un grupo de mariachis debían de tocar la icónica canción “Yo Soy Tu Amigo Fiel”, sin embargo, para sorpresa de todos, lo hicieron, pero en la sala donde se terminó de proyectar “Demon Slayer”.

El vídeo de lo sucedido rápidamente se volvió tendencia en redes sociales con más de 500 mil vistas, uniendo a la primera película animada por computadora, nominada al premio de la academia por Mejor Guión Original (Toy Story), y uno de los films de anime más exitosos de la historia, que más emoción y hype generó desde su primera función en Japón (Demon Slayer: Castillo Infinito).

Unos mariachis que iban a tocar "Yo Soy Tu Amigo Fiel" al final de un re estreno de 'TOY STORY' en México, se equivocaron de sala y tocaron la canción en una función de 'DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE'. 💀 🐶 pic.twitter.com/xddw5ESLKP — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) September 15, 2025

Toy Story: tres décadas marcando la infancia y la animación

Han pasado 30 años desde que se estrenó Toy Story, una de las películas que transformó la industria del cine, y logró que millones se relacionarán con el cine infantil, más allá de la nostalgia desde su estreno, el impacto cultural de la película sigue vigente, personajes entrañables, escenas icónicas y una franquicia que vio crecer a diferentes generaciones.

Recordar la película no sólo es a Woody, Buzz y todos sus amigos, sino también entender el poder de la animación, una de las primeras películas que abrió un nuevo lenguaje visual e innovó una forma de contar historias, todo eso con los juguetes que nos vieron crecer.

