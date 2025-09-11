Este jueves se estrena en México la esperada cinta de anime “Demon Slayer: Castillo Infinito”. Después de dos meses de su lanzamiento en Japón, los fans por fin podrán disfrutar en la gran pantalla de la batalla final entre los cazadores de demonios y Muzan Kibutsuji.

En esta entrega, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke deberán luchar hasta el amanecer contra las Lunas Crecientes. Si piensas asistir al estreno, aquí tienes algunos datos esenciales para no perderte ningún detalle.

Lee también ¿Demon Slayer: ¿Castillo infinito tiene escena post créditos?; esto se sabe

Protagonistas de “Demon Slayer”

A lo largo de cuatro temporadas hemos seguido las aventuras de Tanjiro Kamado, un joven vendedor de carbón que, tras perder a su familia, se une a una organización cazadora de demonios para salvar a su hermana Nezuko.

Ahora, en el tramo final de la historia, Tanjiro cuenta con poderosos aliados y ha conocido a los Nueve Pilares, los cazadores más fuertes de la cofradía. En esta película destacan dos de ellos: Shinobu Kocho, la Pilar del Insecto, y Giyu Tomioka, Pilar del agua, cuya destreza y técnicas prometen robarse el aliento del público en cada escena.

El pilar del agua, Giyu Tomioka (A la izquierda) y Shinobu Kocho, pilar del insecto (a la derecha). Foto: IMDB

Duración de “Demon Slayer: Castillo Infinito”

A diferencia de su primera película, “El tren infinito” (1 hora 57 minutos), esta nueva entrega supera esa marca: “Demon Slayer: Castillo Infinito” tiene una duración de 2 horas y 35 minutos, convirtiéndose en la película más larga de la saga hasta ahora. La historia está dividida en dos actos, pero no conviene apartar la vista: cada escena mantiene la tensión al máximo.

¿De qué trata "Demon Slayer: Castillo Infinito"?

La cinta retoma los eventos de la cuarta temporada, cuando Muzan ataca la mansión Ubuyashiki y cae en una elaborada trampa llena de explosivos. Esto provoca que los Pilares y Tanjiro, junto a Zenitsu e Inosuke, sean transportados a otra dimensión.

Su objetivo es derrotar al “Rey Demonio”, pero en el camino deberán enfrentarse a Douma (Luna Creciente Dos) y Akaza (Luna Creciente Tres), en combates espectaculares que pondrán a prueba el poder de los cazadores frente a la amenaza de los demonios.

El anime de "Demon Slayer" se encuentra disponible a través de las plataformas de streaming de Netflix y Crunchyroll.

Doblaje "Demon Slayer"

En México encontraremos dos versiones de la reciente película de "Demon Slayer" en español latino y japones. En el doblaje destacan actores como

Iván Bastidas (Tanjiro Kamado)

(Tanjiro Kamado) Marc Winslow (Giyu Tomioka)

José Luis Piedra (Zenitsu Agatsuma)

(Zenitsu Agatsuma) Shinobu Kocho (Cristina Hernández)

Akaza (José Antonio Toledano)

(José Antonio Toledano) Doma (Alan Fernando Velázquez)

Kaigaku (Luis Navarro)

"Demon Slayer: Castillo Infinito" ya se encuentra disponibles en las cadenas de cines como Cinépolis, Cinemex y Cinedot a partir de este jueves 11 de septiembre.