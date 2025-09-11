Más Información
Este jueves se estrena en México la esperada cinta de anime “Demon Slayer: Castillo Infinito”. Después de dos meses de su lanzamiento en Japón, los fans por fin podrán disfrutar en la gran pantalla de la batalla final entre los cazadores de demonios y Muzan Kibutsuji.
En esta entrega, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke deberán luchar hasta el amanecer contra las Lunas Crecientes. Si piensas asistir al estreno, aquí tienes algunos datos esenciales para no perderte ningún detalle.
Lee también ¿Demon Slayer: ¿Castillo infinito tiene escena post créditos?; esto se sabe
Protagonistas de “Demon Slayer”
A lo largo de cuatro temporadas hemos seguido las aventuras de Tanjiro Kamado, un joven vendedor de carbón que, tras perder a su familia, se une a una organización cazadora de demonios para salvar a su hermana Nezuko.
Ahora, en el tramo final de la historia, Tanjiro cuenta con poderosos aliados y ha conocido a los Nueve Pilares, los cazadores más fuertes de la cofradía. En esta película destacan dos de ellos: Shinobu Kocho, la Pilar del Insecto, y Giyu Tomioka, Pilar del agua, cuya destreza y técnicas prometen robarse el aliento del público en cada escena.
Duración de “Demon Slayer: Castillo Infinito”
A diferencia de su primera película, “El tren infinito” (1 hora 57 minutos), esta nueva entrega supera esa marca: “Demon Slayer: Castillo Infinito” tiene una duración de 2 horas y 35 minutos, convirtiéndose en la película más larga de la saga hasta ahora. La historia está dividida en dos actos, pero no conviene apartar la vista: cada escena mantiene la tensión al máximo.
¿De qué trata "Demon Slayer: Castillo Infinito"?
La cinta retoma los eventos de la cuarta temporada, cuando Muzan ataca la mansión Ubuyashiki y cae en una elaborada trampa llena de explosivos. Esto provoca que los Pilares y Tanjiro, junto a Zenitsu e Inosuke, sean transportados a otra dimensión.
Su objetivo es derrotar al “Rey Demonio”, pero en el camino deberán enfrentarse a Douma (Luna Creciente Dos) y Akaza (Luna Creciente Tres), en combates espectaculares que pondrán a prueba el poder de los cazadores frente a la amenaza de los demonios.
El anime de "Demon Slayer" se encuentra disponible a través de las plataformas de streaming de Netflix y Crunchyroll.
Doblaje "Demon Slayer"
En México encontraremos dos versiones de la reciente película de "Demon Slayer" en español latino y japones. En el doblaje destacan actores como
- Iván Bastidas (Tanjiro Kamado)
- Marc Winslow (Giyu Tomioka)
- José Luis Piedra (Zenitsu Agatsuma)
- Shinobu Kocho (Cristina Hernández)
- Akaza (José Antonio Toledano)
- Doma (Alan Fernando Velázquez)
- Kaigaku (Luis Navarro)
"Demon Slayer: Castillo Infinito" ya se encuentra disponibles en las cadenas de cines como Cinépolis, Cinemex y Cinedot a partir de este jueves 11 de septiembre.