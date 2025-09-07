La premiere de "Demon Slayer: Castillo infinito" tuvo de todo: fans eufóricos, sorpresas y hasta "portazo". Desde las primeras horas de este domingo, los seguidores de esta saga abarrotaron la entrada principal de Parque Toreo todo con tal de alcanzar el mejor lugar y ver de frente a sus actores favoritos.

Entre el caos y la desesperación, los asistentes se dividieron: por un lado estaban los que querían comprar sus artículos de colección y por el otro los que estuvieron a pasos de la alfombra roja, donde actores de doblaje y directores dieron la bienvenida y agradecieron por tal recibimiento.

Crunchyroll y Sony Pictures llevaron a cabo un evento especial, donde algunos afortunado pudieron conocer a las voces detrás de Tanjiro, Tomioka y Akaza, los personajes del popular anime.

Lee también Todos los detalles de la alfombra roja de “Demon Slayer: El Castillo Infinito”; fecha, lugar y horario

Desde las 9:00 horas comenzó el show, donde el escenario principal formaba parte del Castillo Infinito, lugar donde se desarrolla el final del animeñ

Talentos como Marc Winslow, voz de Giyu Tomioka; Antonio Toledaño, Akaza e Iván Bastidas, Tanjiro Kamado, fueron los invitados del doblaje en español invitados para la este estreno que verá su llegada a cines el próximo 11 de septiembre.

Entre gritos de fans y peticiones de autógrafos cada uno de los actores pasó cerca de los fans que esperaron por horas detrás de unas barricadas.

Personas iban vestidas con el haori (chaqueta tradicional japonesa) de su Pilar favorito, mientras otros iban vestidos con los colores, amarillo, verde y azul, semejantes a los vistos en los personajes del anime y otros iban de cosplay, vestidos como Muzan o incluso como Doma, enemigo principal que hace su debut en esta ocasión.

Iván Bastidas (voz de Tanjiro), Marc Winslow (director de doblaje), y José Antonio Toledaño (voz de Aakaza), en la premier de Demon Slayer

¿Quién fue el invitado especial de la premier?

Minutos más tarde, Natsuki Hanae (la voz original del héroe principal) se presentó como el invitado especial y los gritos de: “Tanjiro, hermano, ya eres mexicano”, resonaron.

Por su parte. Natsuki no sólo se dio tiempo de convivir con sus seguidores, sino que respondió al cariño de los mexicanos con un tímido: "Gracias"

Rahul Purini, presidente de Crunchyroll estuvo presente en el estreno y prometió a los fans sorprenderse con la película.

Natsuki Hane da voz a Tanjiro Kamado en el anime “Demon Slayer”.

Natsuki Hanae declara su amor por México

En conferencia de prensa el seiyu de Tanjiro, ofreció detalles de la próxima película de animada. En sus palabras, aseguró, no se dió cuenta del fenómeno global hasta el “Demon Slayer World Tour”, donde él y sus compañeros de voz viajaron a México, Corea y otros países.

“Me di cuenta de lo popular y el éxito que estaba teniendo en el extranjero”, dijo Natsuki Hanae.

En relación a sus gustos Hanae respondió que le gusta visitar México y es su segunda ocasión en el año que lo visito. Por este motivo le agrada el mezcal “Me encanta, sobre todo cuando le ponen el chile piquin y me lo tomo a tragos”, reveló el seiyu.

El seiyu de Tanjiro, Natsuki Hanae, revela su amor por México a través de sus sabores.

Este domingo 7 de septiembre se llevará a cabo un preestreno de “Demon Slayer: Castillo Infinito”, donde se llevarán a cabo funciones para quienes quieran adelantarse a ver la película animada, antes de llegar a salas el jueves.