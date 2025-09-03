El próximo domingo 7 de septiembre se llevará a cabo la función especial de “Demon Slayer: El Castillo Infinito”, donde fans podrán disfrutar de la nueva película animada 9 días antes de su estreno oficial en cines mexicanos.

Previo a la proyección se realizará una alfombra roja, en la que los asistentes podrán ver desfilar a los actores de doblaje del anime y a seiyus (actores de voz en japonés), además de invitados especiales.

Durante el evento se llevan a cabo diferentes actividades interactivas, donde los fans conviven con el talento y también se dan algunos regalos en ciertas dinámicas. Por este motivo se recomienda llegar a buena hora y disfrutar del evento al máximo.

"Demon Slayer" ha sido uno de los mangas más vendidos en la historia y el anime ha tenido mucho éxito. Foto: Crunchyroll

¿A qué hora será la alfombra roja de “Demon Slayer: El Castillo Infinito”?

De acuerdo con los organizadores del evento, la alfombra roja iniciará a las 9:00 de la mañana, con un espacio dedicado a los fans que deseen pedir autógrafos o acercarse a los invitados.

¿Dónde será el evento especial y alfombra roja de "Demon Slayer"?

El evento se llevará a cabo en Toreo Parque Central, en el tercer nivel, junto a las escaleras eléctricas del Cinépolis. Cabe destacar que en este mismo lugar ya se han realizado premieres de películas como “Un viernes de locos 2”.

En caso de no haber conseguido boletos para la preventa de “Demon Slayer: El Castillo Infinito”, aún podrás presenciar la alfombra roja sin necesidad de comprar la entrada al cine.

Habrá alfombra roja durante el evento especial de "Demon Slayer: Castillo Infinito". Foto: @SonyPicturesMX (X)

Se recomienda a los asistentes que vayan disfrazados de sus personajes favoritos que no ingresen con máscaras ni con armas de plástico o madera, ya que estas no estarán permitidas.

En esta entrega del anime "Demon Slayer" veremos a los cazadores de demonios enfrentarse a su última batalla contra las lunas superiores, incluyendo el esperado enfrentamiento entre Tanjiro y Akaza, uno de los enemigos más temibles del protagonista.