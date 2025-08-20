“Demon Slayer”, también conocido como “Kimetsu No Yaiba” en Japón, se ha ido ganando el cariño de los fans a través del tiempo, llegando a ser considerado uno de los animes más populares de todos los tiempos. Además, la obra original (manga) ha logrado vender más de 220 millones de copias.

La historia de Tanjiro, Nezuko, Inosuke y Zenitsu, de la mente de la mangaka japonesa Koyoharu Gotouge, desde su adaptación al anime en 2019 no ha parado de atraer las miradas de otakus y fans, quienes colapsaron las plataformas digitales de cines para obtener sus entradas y ser los primeros en ver la última película de la saga.

El manga de "Demon Slayer" fue traído a México por Panini. Foto: Captura de pantalla

¿De qué trata “Demon Slayer”?

La historia, tanto del manga como del anime, se sitúa durante la era Taisho (1912 a 1926) en Japón y sigue a Tanjiro, un joven amable y trabajador que vive junto con su familia en las montañas.

Sin embargo, su vida de repente da un giro devastador cuando, tras un día de trabajo vendiendo carbón, llega en la noche a su casa. Un vecino le advierte sobre la presencia de demonios y lo invita a dormir en su hogar.

Al día siguiente, al volver a casa, encuentra a sus 4 hermanos y a su madre muertos, pero afortunadamente descubre a su hermana Nezuko moribunda y decide cargarla para pedir ayuda. Inesperadamente, ella se transforma en un demonio sediento de sangre.

Es así como son ayudados por Giyu Tomioka, quien se presenta como un cazador de demonios y le sugiere al protagonista buscar a Sakonji Urokodaki, quien decide entrenarlos.

A lo largo del anime, Tanjiro se une a los cazadores y lucha contra enemigos buscando una cura para Nezuko. Su objetivo final, junto con los Pilares (cazadores de demonios más poderosos), es derrotar a Muzan Kibutsuji, el rey demonio.

¿Cuántas temporadas hay del anime?

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” cuenta con 5 temporadas que se componen de distintos arcos, los cuales son:

Temporada 1: "Tanjiro Kamado, Arco de Resolución Inquebrantable"

Temporada 2: "Arco del Tren Infinito”

Temporada 3: “Arco del Distrito Rojo”

Temporada 4: “Arco de la Aldea de los Herreros"

Temporada 5: “Arco del Entrenamiento de los Pilares"

Cada temporada abarca la historia hasta la batalla final en “El Castillo Infinito”, que se dividirá en 3 películas, según anunciaron Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment.

¿Cuántas versiones hay de "Kimetsu No Yaiba"?

El anime “Kimetsu No Yaiba” cuenta con diferentes versiones en idiomas; sin embargo, en México destacan dos doblajes: en latinoamericano y en japonés. Entre los actores de voz de los personajes principales se encuentran:

Iván Bastidas, voz de Tanjiro Kamado José Luis Piedra, voz de Zenitsu Agatsuma Uraz Huerta, voz de Inosuke Hashibira Annie Rojas, voz de Nezuko Kamado

Natsuki Hanae voz de Tanjiro de "Demon Slayer" en la premier del "Arco de la Aldea de los Herreros" en México. Foto: César Olivares/ EL UNIVERSAL

¿Cuántas películas hay de “Demon Slayer”?

A partir del éxito del anime disponible en Crunchyroll y Netflix, se tomó la decisión de saltar de la televisión a la pantalla grande con diferentes recopilaciones. Hasta el momento, se han estrenado 4 películas:

“Demon Slayer: El tren infinito” (2020)

“Demon Slayer: To The Swordsmith Village” (2023)

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: To the Hashira Training” (2024)

“Demon Slayer: Castillo Infinito” (2025)

Akasa es el principal enemigo de Tanjiro en "Demon Slayer". Foto: Crunchyoll

La más reciente cinta de “Demon Slayer” llegará este próximo 11 de septiembre a todas las salas de cine. Su preventa rompió varios récords, vendiendo más de 10 millones de entradas en Estados Unidos. Los fans esperan entusiasmados para ver el enfrentamiento final de Tanjiro y los Pilares contra las Lunas Superiores y Muzan.