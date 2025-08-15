Preventa de "Demon Slayer: Castillo Infinito" satura plataforma de Cinépolis; usuarios reaccionan en redes

La semana pasada se dio a conocer la fecha para la preventa de boletos para el estreno de la película de "Demon Slayer: Castillo Infinito", lo que generó gran expectativa entre los amantes del anime y los fanáticos de esta emblemática saga, basada en el manga de Koyoharu Gotouge.

La mañana de este viernes 15 de agosto se liberó la preventa para la función, sin embargo, unas horas después las páginas digitales de las cadenas 'Cinemex' y 'Cinépolis' se saturaron, generando pánico entre los usuarios, quienes temían no alcanzar lugar.

A pesar de que la cinta llegará a las salas de cine el próximo 11 de septiembre, la preventa del estreno generó una avalancha de compradores que saturó las plataformas digitales de ambas cadenas de cine, haciendo que los usuarios reportaran fallos durante el proceso de su compra.

El filme de "Demon Slayer" rompe récords de taquilla durante su estreno. Foto: Sony Pictures.

Usuarios reaccionan a la saturación de Cinépolis

Aunado a ello, como era de esperarse, usuarios en redes sociales reaccionaron al colapso de las páginas web de Cinépolis, compartiendo entre bromas memes graciosos.

A continuación te mostramos los memes más divertidos que dejó esta situación:

Algunos fanáticos compartieron con gran entusiasmo que habían podido adquirir sus boletos sin ningún problema, celebrando su victoria.

Usuarios reaccionaron en redes sociales a la saturación de la página de Cinépolis por la preventa para la película "Demon Slayer: Castillo Infinito". Foto: Captura de pantalla.

Sin embargo, otros usuarios compartieron su asombro ante lo rápido que se había saturado el sitio web.

Usuarios reaccionaron en redes sociales a la saturación de la página de Cinépolis por la preventa para la película "Demon Slayer: Castillo Infinito". Foto: Captura de pantalla.

¡A toda marcha! Los fanáticos veteranos demostraron sus habilidades y velocidad para comprar sus boletos antes que nadie.

Usuarios reaccionaron en redes sociales a la saturación de la página de Cinépolis por la preventa para la película "Demon Slayer: Castillo Infinito". Foto: Captura de pantalla.

!Que no se repita! A pesar de los dolores de estomago y nervios de fuego, los fanáticos nunca perdieron la esperanza y lucharon hasta el final como buen guerrero para conseguir sus boletos.

Usuarios reaccionaron en redes sociales a la saturación de la página de Cinépolis por la preventa para la película "Demon Slayer: Castillo Infinito". Foto: Captura de pantalla.

¡Sálganse de Cinépolis, quiero estar solo! Usuarios compartieron su desesperación por no quedarse fuera de esta mágica y dramática aventura.

Usuarios reaccionaron en redes sociales a la saturación de la página de Cinépolis por la preventa para la película "Demon Slayer: Castillo Infinito". Foto: Captura de pantalla.

¡Fuera de servicio! Los servidores de Cinépolis no soportaron el gran entusiasmo de los fanáticos por ver la primer entrega del arco final del manga.

Usuarios reaccionaron en redes sociales a la saturación de la página de Cinépolis por la preventa para la película "Demon Slayer: Castillo Infinito". Foto: Captura de pantalla.

¡La batalla fue dura! Usuarios en redes compartieron su experiencia por obtener los boletos durante la preventa.

Usuarios reaccionaron en redes sociales a la saturación de la página de Cinépolis por la preventa para la película "Demon Slayer: Castillo Infinito". Foto: Captura de pantalla.

mndsm/dcs