Demon Slayer: El Castillo Infinito; ¿de qué trata la película que está causando furor en redes?

La esperada película Demon Slayer: El Castillo Infinito, promete cumplir las expectativas de sus miles de seguidores, no sólo expandirá el universo del aclamado e interesante cine japonés, también dará un final a sus millones de seguidores.

Aunque se estrenará hasta septiembre, el film que ha causado gran expectativa, se estrenó el 18 de julio en Japón, y tan sólo en tres semanas se convirtió en la película de anime más taquillera de la historia, superando a clásicos del género, como, “Your name” “El Viaje de Chihiro”, entre otros.

¿De qué trata la película que está causando furor?

La cinta ha llamado fuertemente la atención, pues será una adaptación final del reconocido manga Koyoharu Gotouge, donde se seguirá la trama del joven Tanjiro, quien se une al Cuerpo de Cazadores de Demonios, una organización dedicada a aniquilar seres oscuros, luego de que Nezuko, su hermana menor se convirtiera en un demonio.

Será la primera entrega del arco final del manga, que comenzará justo después de la cuarta temporada del anime, además de Tanjiro también podremos ver los Hashira y a otros cazadores que son atrapados en una fortaleza dimensional controlada por Muzan Kibutsuji.

La cinta será la combinación ideal entre tensión dramática y batallas épicas, así como temas como sacrificio, la lucha entre la humanidad y la corrupción demoníaca; con una duración de 2 horas 35 minutos.

Evento especial en la Ciudad de México

Sony Pictures confirmó una función exclusiva de Demon Slayer: El Castillo Infinito en la Ciudad de México, donde los fans podrán disfrutar de la película antes de su estreno oficial, el evento contará con la presencia de actores de doblaje japoneses y latinoamericanos, quienes interpretarán en vivo momentos clave de la saga.

El evento será el domingo 7 de septiembre en Cinépolis Parque Toreo, en Naucalpan, Estado de México, la preventa comenzará el viernes 15 de agosto en línea y a través de la app oficial de Cinépolis.

