Dos miradas de Hernán Bravo Varela a la muerte de su padre

Marx Arriaga califica de "batalla cultural" la mención del expresidente del INE en los Libros de Texto Gratuitos

Reportan inundaciones en pozos de excavación del Templo Mayor

Felipe Tristán concreta sueño en la Orquesta Sinfónica de Brooklyn

La violencia de la pobreza llega al MUAC a a través del teatro

“Sísifo”: una experiencia escultórica que invita a sentir nuestra propia carga

Próximamente se estrenará en cines la película “”. Por este motivo, ya se anunció la fecha de preventa de boletos y una función especial para los seguidores de la saga.

El anime, basado en el manga de Koyoharu Gotouge, ha conquistado a miles de fans por su animación e historia. Su entrega más reciente rompió diversos récords de asistencia y venta de entradas en Japón, por lo que ha generado grandes expectativas para su llegada a México.

¿Cuándo se estrena la nueva película de “Demon Slayer” en México?

La cinta más reciente de “Demon Slayer”, también conocido como “Kimetsu no Yaiba”, se estrenó el pasado 18 de julio en Japón, donde vendió más de 1.15 millones de entradas en su primer día.

Tras su paso por su país natal, Japón, “Demon Slayer: El Castillo Infinito” llegará a los cines de México el próximo 11 de septiembre, en todas las salas mexicanas. Los fans esperan presenciar la batalla final de Tanjiro y sus amigos contra el rey de los demonios, Muzan.

La reciente película de "Demon Slayer" rompió varios récords en Japón. Foto: IMDB
Revelan fecha de preventa de “Demon Slayer: El Castillo Infinito” en México

A través de redes sociales, Crunchyroll (la plataforma de streaming que tiene los derechos del anime) anunció la fecha oficial para que los fans puedan adquirir sus boletos para la esperada cinta.

De acuerdo con la información, la preventa comenzará el próximo 15 de agosto. El público podrá comprar sus entradas para disfrutar de esta animación en las diferentes cadenas de cine mexicanas.

Abren función especial para “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – El Castillo Infinito”

En su página web, Cinépolis publicó una preventa especial para un evento de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba El Castillo Infinito”, programado para el 7 de septiembre, días antes de su estreno oficial.

Esta función podría ser similar a la que se llevó a cabo en el “Demon Slayer World Tour 2024” en CDMX, donde los fans conocieron a las voces japonesas de “Kimetsu no Yaiba”, entre ellas:

  • Takahiro Sakurai, voz de Giyu Tomioka, Pilar del Agua
  • Kengo Kawanishi, voz de Muichiro Tokito, Pilar de la Niebla
Habrá evento especial de "Demon Slayer" en México. Foto: Captura de pantalla
Hasta el momento no se ha dado a conocer más información sobre este evento especial, pero en los próximos días podrían revelarse más detalles. Los seguidores esperan ansiosamente el estreno de "", cinta que ha sido destacada por su animación, sonido y su emotiva historia.

