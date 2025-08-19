Este año la cartelera ha recibido grandes blockbusters como "Superman, "Jurassic World: Renace" y "Misión Imposible: La Sentencia Final". Sin embargo, "Demon Slayer: Castillo Infinito" rompió récords en taquilla y superó a estas producciones solo con su preventa.

El fenómeno mundial del anime "Demon Slayer" ha roto varios récords más allá del cine: su manga ha vendido más de 220 millones de copias en todo el mundo y su más reciente película apunta a batir récords de asistencia en Latinoamérica, México y Estados Unidos.

“Demon Slayer: Castillo Infinito” rompió records en su preventa

El pasado 15 de agosto se habilitó la preventa de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito", lo que ocasionó la caída de plataformas digitales de distintas cadenas de cine. En México incluso se organizó un evento especial para los fanáticos del anime.

Se estima que la cinta, basada en el manga de Koyoharu Gotouge, recaudó más de 10 millones de dólares solo en cadenas como AMC, Regal y Cinemark. Además, su éxito en internet impulsó la transmisión especial de todos los episodios del anime en un maratón de 24 horas.

¿Cuándo se estrena la nueva película de “Kimetsu No Yaiba”?

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito" llega a cines de México el 11 de septiembre. Para el primer fin de semana, varias funciones ya se encuentran agotadas, aun cuando competirá directamente con "Dreams", la nueva película de Michel Franco.

De acuerdo con Box Office Mojo, la cinta ya ha acumulado más de 160 millones de dólares en taquilla mundial, tomando en cuenta su estreno en Japón y otras regiones, lo que predice un éxito rotundo una vez llegue oficialmente a salas.

Por otro lado, esta animación competiría con "Conjuro: Últimos Ritos" que tiene previsto acumular más de 35 millones de dólares. Cines y fans esperan con ansias ver el desenlace de la saga "Demon Slayer" que lleva más de ocho años en emisión.