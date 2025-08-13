Más Información

Con concierto y conferencia, El Colegio Nacional celebra a Julián Carrillo

FOTOS: Proyecciones de lo que podría ser el Parque del Muralismo Mexicano en el antiguo Centro SCOP

Coreografías, talleres y cine, en el primer Festival de danzas negras

Así es el diseño de los espacios para lo que fue el Centro SCOP

Muere Henri Donnadieu, promotor cultural y fundador del mítico bar “El Nueve”

El Nueve, 140 metros cuadrados de libertad

Se han dado a conocer más detalles sobre el evento especial de "", que contará con la presencia de talentos japoneses junto a los actores de doblaje latino.

Los fans del anime podrán asistir a la premier para ver antes que nadie la película y convivir con las voces detrás de sus personajes favoritos. La función especial tendrá lugar en la Ciudad de México (CDMX).

La historia de la cinta se desarrollará luego de los eventos de la cuarta temporada. Veremos al cuerpo de cazadores, los pilares y a Tanjiro enfrentarse contra poderosos demonios como Akaza, la tercera luna superior.

¿Cuándo es el evento especial de “Demon Slayer: El Castillo Infinito” en México?


A través de redes sociales, Sony Pictures México publicó los detalles de esta función única. La fecha elegida para el evento especial es el domingo 7 de septiembre.

Tanjiro, Zenitsu e Inosuke, protagonistas de "Demon Slayer"| Foto: Especial EFE
Tanjiro, Zenitsu e Inosuke, protagonistas de "Demon Slayer"| Foto: Especial EFE

¿Dónde será la función especial de la película?


La premier de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", primera entrega de la trilogía del “Castillo Infinito”, se llevará a cabo en Cinépolis Parque Toreo, ubicado en Periférico Blvd. Manuel Ávila Camacho 5, Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, México.

Fechas de preventa de la premier de “Demon Slayer: El Castillo Infinito”


Al igual que en el "Demon Slayer World Tour 2024", los fans podrán ver la película días antes de su estreno oficial, previsto para el 11 de septiembre. Para acceder a este evento, el público deberá comprar sus boletos en preventa el próximo viernes 15 de agosto a partir de las 00:01 horas, a través de internet o la app de cines.

“Demon Slayer: El Castillo Infinito” tendrá una función especial para fans. Foto: @SonyPicturesMX (X)
“Demon Slayer: El Castillo Infinito” tendrá una función especial para fans. Foto: @SonyPicturesMX (X)

Se prevé que haya varias funciones en el cine de Parque Toreo, donde los asistentes no solo podrán disfrutar ver “”, sino que también convivirán con actores de voz japoneses y del doblaje en español, quienes suelen regalar autógrafos y saludar a sus fans.

