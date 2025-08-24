El fenómeno de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” continúa conquistando a fanáticos en todo el mundo. Con la llegada de la nueva película “Castillo Infinito” a cines mexicanos el próximo 11 de septiembre de 2025, las expectativas no dejan de crecer.

Los fans del anime se continúan preparando para ver cuál será el destino de Tanjiro, Nezuko, Inosuke y Zenitsu en la pantalla grande, mientras plataformas digitales y cadenas de cine ya reportan alta demanda en la preventa.

El universo creado por Koyoharu Gotouge no solo destaca por su animación y narrativa, también por la profundidad de sus personajes y conceptos, que han llevado al manga a vender más de 220 millones de copias y al anime a convertirse en uno de los más populares de todos los tiempos.

Para entender mejor la historia y lo que rodea a los cazadores de demonios, aquí te dejamos un glosario completo de términos esenciales de “Demon Slayer”.

Glosario de términos de "Demon Slayer"

Cuerpo de Cazadores de Demonios: Organización dedicada a proteger a la humanidad de los demonios. Su nombre en japonés es “Kisatsutai” (Cuerpo de Exterminio de Demonios).

Doce Lunas Demoníacas: Los demonios más poderosos bajo el mando de Muzan Kibutsuji, divididos en 6 Lunas Superiores y 6 Inferiores. Cada miembro recibe una parte de la sangre de Muzan para aumentar su fuerza.

Respiración del Rayo: Técnica derivada del Aliento del Sol que mejora fuerza y agilidad. Zenitsu Agatsuma es su principal usuario, capaz de realizar ataques veloces como la Primera Forma: Trueno y Destello.

Zentisu, Tanjiro e Inosuke protagonistas de "Demon Slayer" | Foto: Especial EFE

Marca de Cazador de Demonios: Nivel de poder que aparece en cazadores que alcanzan un alto grado de habilidad y se manifiesta cuando se encuentran entre la vida y la muerte, aumentando su fuerza en combate.

Castillo Infinito: Fortaleza dimensional creada por la Cuarta Luna Superior, Nakime. Es la base de operaciones de Muzan. Laberíntica y en constante oscuridad, apareció por primera vez en la película que se estrenó en Japón en julio de 2025.

Cuervos Kasugai: Aves utilizadas por los cazadores para comunicarse y recibir misiones. Algunos son capaces de hablar o llevar notas, y se usan para informar sobre nuevas misiones.

Mansión Ubuyashiki: Residencia de la familia de Kagaya Ubuyashiki, líder del Cuerpo de Cazadores. También funciona como cuartel general y hospital para los heridos.

Arco del Castillo Infinito: Es el arco final de la historia, donde los cazadores entran en acción en la fortaleza dimensional de Muzan, enfrentándose a las Lunas Superiores restantes en combates decisivos.

¿De qué trata “Kimetsu No Yaiba”?

La historia de “Demon Slayer” se centra en Tanjiro Kamado, un joven amable y trabajador que vive en las montañas durante la era Taisho (1912-1926) en Japón. Su vida da un giro trágico cuando, tras un día vendiendo carbón, regresa a casa y descubre que su familia fue asesinada por demonios. La única sobreviviente es su hermana Nezuko, quien se transforma en un demonio sediento de sangre.

Determinado a salvarla, Tanjiro se une al Cuerpo de Cazadores de Demonios, bajo la guía de Sakonji Urokodaki y con la ayuda de Giyu Tomioka. Su objetivo es encontrar una cura para Nezuko mientras lucha contra demonios y, en última instancia, derrotar al poderoso Muzan Kibutsuji, el Rey Demonio.

Kimetsu No Yaiba sigue la historia de Tanjiro Kamado como cazador de demonios, luego de que el Muzan le arrebatara a toda su familia y convirtiera en demonio a su hermana Nezuko. (05/04/25) Foto: X Captura de pantalla @kimetsu_off

A lo largo del anime y manga de "Demon Slayer", Tanjiro y sus amigos Inosuke y Zenitsu aprenden nuevas posturas y técnicas, enfrentan enemigos cada vez más peligrosos y descubren secretos ocultos del mundo demoníaco.