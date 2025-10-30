Retrocede 0.3% economía en el tercer trimestre de 2025, su primera baja en el año: Inegi

La economía mexicana habría registrado un retroceso de 0.3% en el tercer trimestre de 2025 respecto al periodo inmediato anterior, su primera baja en lo que va del año, de acuerdo con los resultados de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La disminución es resultado de la contracción de las actividades industriales que reportaron una caída de 1.5% en el periodo abril-junio, luego de dos trimestres al alza.

Por su parte, el sector servicios logró un incremento de 0.1% trimestral, con lo que se mantiene en terreno positivo desde los últimos tres meses de 2021.

Asimismo, las actividades agrícolas, pecuarias, forestales y pesqueras habrían observado un crecimiento de 3.2% en el tercer trimestre del año, luego de haber reportado una caída de 2.4% de abril a junio pasado.

De esta forma, en el periodo julio-septiembre de 2025 con cifras originales la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto mostró un retroceso anual de 0.2%, su primera contracción desde los primeros tres meses de 2021.

Por división económica, las actividades agropecuarias, reportaron un crecimiento anual de 3.6% y los servicios lograron un incremento de 1.0%; mientras que las relacionadas con la industria retrocedieron 2.9%. Con estos resultados la economía registra un crecimiento acumulado de apenas 0.2% en los primeros nueve meses de 2025.

Hacia adelante, los especialistas esperan un mejor desempeño de la economía a partir del cuarto trimestre de 2025, debido en parte a una menor incertidumbre en torno a la política comercial de Estados Unidos y un menor freno a la actividad con tasas de interés más bajas, entre otros factores.