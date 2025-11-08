Más Información

El titular de la Secretaría de Vivienda, , informó que se identificaron 9 casos de de Unidades Habitacionales.

Este sábado, el titular de vivienda compareció ante las Comisiones de Vivienda y Unidades Habitacionales del , en el marco de la Glosa del Primer Informe de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

El funcionario señaló que estos casos se han identificado en unidades habitacionales antiguas y céntricas.

“Algunas, sobre todo las más antiguas unidades habitacionales y las más grandes, tienen el problema de departamentos vacíos que quedaron intestados. Es un universo muy localizado y que ahí puede darse el riesgo de alguna ocupación ilegal o despojo. Estamos atacando el tema, lo tenemos claramente ubicado, y lo inscribimos en lo que tiene que ser una política integral de evitar el uso ilegal o inadecuado de la propiedad privada, por supuesto, de los de los espacios”, acotó.

Señaló que se estima que el 40 % de la población radica en conjuntos habitacionales.

“La mayor cantidad de fenómenos de desalojo abusivo o ilegal que en realidad son despojos, disfrazados de recuperaciones, por personas que con falsedad buscaron acreditar la propiedad y algunas autoridades judiciales que les acompañaron, es un fenómeno que se da en los viejos barrios de la Ciudad Central”, indicó.

También dijo que la dependencia a su cargo trabaja en la construcción del protocolo para evitar que se violenten los derechos humanos durante los desalojos.

