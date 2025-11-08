Más Información

Todo Uruapan luce blindado, tal como Manzo quería; habitantes exigen seguridad para Grecia Quiroz

Todo Uruapan luce blindado, tal como Manzo quería; habitantes exigen seguridad para Grecia Quiroz

Vuelca y se incendia pipa en la autopista México-Puebla en Ixtapaluca; reportan cierre carretero

Vuelca y se incendia pipa en la autopista México-Puebla en Ixtapaluca; reportan cierre carretero

"Te juro que no te voy a fallar" Grecia Quiroz dedica mensaje en memoria de Carlos Manzo

"Te juro que no te voy a fallar" Grecia Quiroz dedica mensaje en memoria de Carlos Manzo

Juan Gabriel y su poder de congregar masas y sentimientos en el Zócalo: Madero suena a sus clásicos y estallan las porras en la plaza

Juan Gabriel y su poder de congregar masas y sentimientos en el Zócalo: Madero suena a sus clásicos y estallan las porras en la plaza

Tras acoso, Sheinbaum destaca extinción del Estado Mayor Presidencial; antes los cuidaban 8 mil soldados, ahora, 10 de ayudantía, dice

Tras acoso, Sheinbaum destaca extinción del Estado Mayor Presidencial; antes los cuidaban 8 mil soldados, ahora, 10 de ayudantía, dice

El conductor de una pipa se volcó y la unidad comenzó a incendiarse cuando circulaba sobre la , a la altura del kilómetro 48.

La vialidad se encuentra cerrada en ambos sentidos debido al accidente, registrado en el municipio de Ixtapaluca.

Unidades de emergencia laboran en el lugar, de acuerdo a lo informado por la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos del Estado de México.

Lee también

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó que por seguridad se cerró el tránsito vehicular desde la Plaza de Cobro San Marcos con desvío hacia Chalco.

Además, CAPUFE señala que en dirección a la Ciudad de México, los automovilistas deberán salir a la altura del kilómetro 63, en el poblado de Río Frío.

Se desconoce el número de víctimas

Los reportes de los servicios de emergencia indican que varias unidades se impactaron y se incendiaron, generando grandes llamaradas.

Hasta el momento se desconoce el número de vehículos involucrados y posibles víctimas del accidente.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]