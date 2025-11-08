Más Información
Este sábado 8 de noviembre se proyectará en el Zócalo de la Ciudad de México el icónico concierto de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes de 1990.
En un evento gratuito que está programado para las 20:00 horas, el Gobierno de la Ciudad de México y la plataforma de entretenimiento Netflix invitan a la presentación.
La proyección del concierto del Divo de Juárez y la Orquesta Sinfónico Nacional incluirá tomas nunca antes vistas.
El material inédito es parte del archivo personal del compositor y también forma parte de la serie de Netflix 'Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero', la cual ya está disponible.
El concierto de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes fue el primero de un artista de música popular en este recinto y se volvió un evento icónico en la cultura mexicana.
Además de la proyección del concierto, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura, colocó una muestra fotográfica en la estación del Metro Bellas Artes, otra en la glorieta del Ángel de la Independencia y una más en la Diana Cazadora.
