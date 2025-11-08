Más Información

Grecia Quiroz llama al voto de castigo en 2027 para Michoacán

Se duplican michoacanos sin acceso a salud pública

Frente frío 13 ingresa el fin de semana a México; provocará temperaturas bajo cero y lluvias en estos estados

Chocan versiones por presunto atentado contra Einat Kranz, embajadora israelí; esto dice EU, Israel, México e Irán

"Es muy triste lo que pasó, da coraje, da miedo”; cumple una semana incendio en Waldo’s de Hermosillo

Con rezago en matemáticas, alumnos de 3ro de secundaria

Este sábado 8 de noviembre se proyectará en el Zócalo de la el icónico en el Palacio de Bellas Artes de 1990.

En un que está programado para las 20:00 horas, el Gobierno de la Ciudad de México y la plataforma de entretenimiento Netflix invitan a la presentación.

La proyección del concierto del Divo de Juárez y la Orquesta Sinfónico Nacional incluirá tomas nunca antes vistas.

El material inédito es parte del archivo personal del compositor y también forma parte de la serie de Netflix '', la cual ya está disponible.

El concierto de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes fue el primero de un artista de música popular en este recinto y se volvió un evento icónico en la cultura mexicana.

Además de la proyección del concierto, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura, colocó una muestra fotográfica en la estación del Metro Bellas Artes, otra en la glorieta del Ángel de la Independencia y una más en la Diana Cazadora.

