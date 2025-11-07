Juan Gabriel en Bellas Artes: La polémica detrás de su primer concierto en el recinto y el vínculo con Salinas de Gortari

Alberto Aguilera Valadez, conocido artísticamente como Juan Gabriel o el Divo de Juárez, es un referente en la cultura popular de México y su primer concierto en el Palacio de Bellas Artes desató una fuerte polémica, que aquí te contamos.

Han pasado casi diez años de su fallecimiento, el 28 de agosto de 2016, y su legado lo posiciona como uno de los cantantes más famosos de México. Cuenta con más de 13 millones de oyentes mensuales en Spotify, múltiples perfiles activos de “club de fans” en redes sociales e imitadores (o “dobles”) que cobran por presentarse en eventos caracterizados como él.

Recientemente Netflix estrenó Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero una miniserie documental que indaga en detalles de la vida del artista desconocidos hasta ahora. La popularidad del Divo de Juárez mantiene esta producción original de Netflix como el contenido número uno más visto en México desde su estreno el 30 de octubre.

El estrecho vínculo entre Juan Gabriel y Carlos Salinas de Gortari

En el capítulo dos “Debo hacerlo” se menciona el estrecho vínculo que el cantante mantuvo con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en particular con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, durante el punto más alto en su carrera.

El segundo capítulo de la serie Debo, puedo y quiero también recuenta múltiples titulares, cintas y fotos que prueban el apoyo que Juan Gabriel brindó a la Campaña de Salinas para la Presidencia. “No soy priísta; pero apoyo a CSG” y “[Salinas] es admirador mío, tuvo la amabilidad de invitarme a su casa” fueron algunas de sus declaraciones.

Además de mostrar una cinta digitalizada en la cual Juan Gabriel interactúa a manera de entrevista con el entonces candidato Carlos Salinas y una foto en la que posa junto a toda la familia de Gortari.

Una vez que el PRI obtuvo la presidencia, este apoyo fue el que hizo posible la presentación del cantante en Bellas Artes, pues, en esa época la agenda cultural del Palacio no se mezclaba con la música popular.

Juan Gabriel se presentó en 1990 en el emblemático Palacio de Bellas Artes. Años después, esta icónica presentación ha sido retomada y proyectada en salas como la Cineteca. Foto: Vía Youtube Juan Gabriel oficial.

Llamada de María Félix con Juan Gabriel

"Tiene mucho que ver ahí la mano del presidente de la República, Carlos Salinas” le confiesa Juan Gabriel a María Félix en una llamada donde discuten sobre su primer concierto en Bellas Artes “Yo le ayudé mucho con la campaña de Chihuahua (...) y él quedó muy agradecido conmigo”.

En la miniserie documental María Luisa Arcaraz, hija de Maria de la Paz (representante de Juan Gabriel) confiesa que su madre hizo todas las gestiones pertinentes con “las personas correctas" para hacer posible el concierto, a pesar del rechazo por parte del “mundo de la cultura”.

Este concierto tuvo lugar en 1990 y en él, Juan Gabriel se presentó junto a la Orquesta Sinfónica Nacional.

Juan Gabriel agradece presencia de Cecilia Occelli González, esposa de Salinas de Gortari, en su concierto

Al final de este primer concierto en Bellas Artes el Divo de Juárez agradeció a Cecilia Occelli González, Primera Dama de México durante el sexenio de Gortari, por asistir. “Muchísimas gracias, señora Salinas de Gortari por haber venido. Un beso con todo mi amor” expresó a micrófono abierto y frente a todos los asistentes antes de entonar un “Viva México”.

El spot que Juan Gabriel le regaló al PRI

A mí avísenme cuando en la Cineteca proyecten el spot de Juan Gabriel a favor del PRI, Bellas Artes qué. pic.twitter.com/QiP2W83GRY — Jaime Sin N (@JaimenMen) September 15, 2024

Años después, a principios del 2000, Juan Gabriel interpretó la canción oficial para la campaña del candidato presidencial Francisco Labastida, también representante del PRI.

Ni el PRD, ni el PAN; el PRI es el que va a ganar entona el Divo en el spot electoral. No obstante, su apoyo no marcó una diferencia esta vez, pues, Labastida perdió la candidatura frente a Vicente Fox Quesada del Partido Acción Nacional (PAN).

Proyectan en el Zócalo el concierto de Juan Gabriel este sábado 8 de noviembre

La grabación del primer concierto de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes, será proyectada este sábado 8 de noviembre, en el Zócalo de la Ciudad de México.

Un evento de entrada libre, gestionado por Netflix y la Secretaría de Cultura.

