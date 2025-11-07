Al ser cuestionado sobre los recientes bombardeos de Estados Unidos a embarcaciones en el mar Caribe, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, subrayó que su país mantiene una postura de respeto absoluto a la soberanía de todas las naciones, aunque reconoció que existe una causa común en la lucha contra el narcotráfico.

“Con respecto a algunos bombardeos norteamericanos, no hago ficción. Solamente voy a decir que Francia respeta la soberanía de todo Estado y que la lucha contra los narcotraficantes nos une a todos, como ya lo dijimos con la señora presidenta”, expresó el mandatario francés.

Macron agregó que Francia y México están preparando una cooperación reforzada en materia aduanal y de seguridad, especialmente para combatir el tráfico de drogas y fortalecer los mecanismos de intercambio de información.

Conferencia conjunta entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente de Francia, Emmanuel Macron tras su reunión en Palacio Nacional (07/11/2025).

“Podemos luchar contra el narcotráfico y estamos preparando una cooperación incrementada en materia aduanal y de seguridad en torno a estos temas. Pero la soberanía de cada país debe ser respetada absolutamente”, enfatizó.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo martes presentará el Informe de Seguridad, que incluirá los resultados y avances alcanzados durante un año y un mes de su administración

“Colaboramos con distintos países del mundo, en particular con Francia, y siempre estamos atentos a la seguridad de nuestro país con una estrategia integral”, explicó la mandataria.

Sheinbaum adelantó que el informe mostrará los avances de su política en materia de seguridad, que incluye tanto la atención a las causas de la violencia como la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Sobre los bombardeos a lanchas en el mar Caribe por parte de Estados Unidos, la presidenta aclaró que no fue un tema tratado de manera directa durante la reunión bilateral con Macron.

“No hablamos en particular de este tema, pero lo estamos atendiendo”, precisó Sheinbaum.

