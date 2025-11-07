El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó la madrugada de este viernes a México para sostener un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional en su visita oficial.

Alrededor de las 00:50 horas de este viernes 7 de noviembre, el mandatario francés llegó con su comitiva y fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente en en la Base Aérea Militar No.19 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

A las 09:40 horas se tiene previsto que Macron sea recibido con Ceremonia Oficial en el Patio de Honor de Palacio Nacional.

A las 12:30 horas ofrecerá una conferencia conjunto con Sheinbaum de en el Salón de Tesorería, para después tener un encuentro con empresarios.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante la reunión bilateral que sostendrá este viernes con el presidente de Francia, uno de los principales temas será la creación de una comisión especial para recuperar los códices Azcatitlan y Borbónicus, documentos que relatan la fundación de México-Tenochtitlan y la historia del pueblo mexica.

Explicó que este encuentro forma parte de una agenda cultural, científica y económica con el gobierno francés, y que la comisión propuesta busca abrir el diálogo formal para el retorno de estos importantes manuscritos históricos a México.

alm