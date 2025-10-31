Más Información

Sheinbaum celebra “primer paso” de España para reconocer agravios por La Conquista; “el perdón engrandece”, dice

ONU pide a EU cesar los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico; denuncia "ejecuciones extrajudiciales"

Cae mando, era enlace entre CJNG y La Barredora

SEP pide reconocer a niños y adolescentes trans

Caso DJ B-King y DJ Regio Clown: Estas son las claves del homicidio de los músicos colombianos

Trabajadores del Poder Judicial hacen paro de labores; cierran sede de San Lázaro

Productores de maíz mantienen 12 bloqueos en red federal y 2 autopistas; denuncian grupo de choque en el Arco Norte para liberar vía

Médicos advierten reducción de cirugías programadas por falta de recursos en el Hospital Infantil; exigen atención a la niñez

Concluye Fernández Noroña visita a Medio Oriente; "miserables, quienes critican mi viaje"

Abogado de la víctima de Simón Levy graba desde restaurante con piano rojo en Lisboa; estamos muy lejos de EU, confirma

“El Pantera” ordenó el asesinato de los DJ Colombianos; ofreció 200 mil pesos, según indagatorias de la FGJEM

Fiscalía CDMX investiga albergue "Casa de las Mercedes" por presunta violación y traslado de menores para realizar tareas domésticas

El presidente de Francia,, quiere aprovechar su visita del próximo 7 de noviembre a México, donde será recibido por la presidenta , para fortalecer las relaciones económicas entre los dos países, pero también abordar las demandas mexicanas de restitución de patrimonio cultural.

Fuentes del Elíseo subrayaron que la que será la primera visita oficial de un jefe de Estado a México desde la entrada en funciones de Sheinbaum hace un año debe servir para estrechar los vínculos con un país con el que "comparte muchos valores", como la defensa del multilateralismo, la acción feminista o la importancia que da a la soberanía propia.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
Francia y México buscan fortalecer la relación económica bilateral

Sobre todo, insistieron en que la voluntad de Macron de fortalecer las relaciones económicas bilaterales se traduzca en una mayor presencia de las empresas francesas en México, pero también en un mayor atractivo de Francia para los inversores mexicanos.

A ese respecto, recordaron que México es el primer inversor latinoamericano en Francia.

Tras un primer encuentro con Sheinbaum, los dos mandatarios participarán en una reunión con grandes empresas de ambos países y Macron hablará también con inversores mexicanos.

La visita será además la ocasión para que se oficialicen acuerdos de cooperación cultural "en un gran museo de México".

En cuanto a la demanda mexicana para la restitución del llamado Codex Borbonicus, un manuscrito azteca de 14 metros de largo de finales del siglo XV, las fuentes del Elíseo reconocieron que es "un asunto importante" e hicieron hincapié en que es objeto de un diálogo entre los dos países, con un grupo de trabajo bilateral que se reúne cada semana.

Se trata así de dar "un enfoque constructivo", según las fuentes, que no quisieron dar pistas sobre posibles decisiones durante la visita del presidente, más allá de que la cuestión estará encima de la mesa.

