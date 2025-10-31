Más Información

Cae mando, era enlace entre CJNG y La Barredora

La mañanera de Sheinbaum, 31 de octubre, minuto a minuto

ONU pide a EU cesar los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico; denuncia "ejecuciones extrajudiciales"

SEP pide reconocer a niños y adolescentes trans

Caso DJ B-King y DJ Regio Clown: Estas son las claves del homicidio de los músicos colombianos

Productores de maíz mantienen 12 bloqueos en red federal y 2 autopistas; denuncian grupo de choque en el Arco Norte para liberar vía

Médicos advierten reducción de cirugías programadas por falta de recursos en el Hospital Infantil; exigen atención a la niñez

Pelean Cártel de Sinaloa y Jalisco el Pacífico

Concluye Fernández Noroña visita a Medio Oriente; "miserables, quienes critican mi viaje"

Abogado de la víctima de Simón Levy graba desde restaurante con piano rojo en Lisboa; estamos muy lejos de EU, confirma

Fiscalía CDMX investiga albergue "Casa de las Mercedes" por presunta violación y traslado de menores para realizar tareas domésticas

Halloween llega con frente frío 11 y lluvias; esta es la lista de estados afectados

instó a Estados Unidos a detener los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico oriental, y fustigó lo ocurrido como "ejecuciones extrajudiciales".

En las últimas semanas, al menos 62 personas murieron en el Caribe y en el Pacífico en ataques armados de Washington contra lo que presentó como "narcolanchas".

Familiares de las víctimas dicen que algunos de ellos eran simples pescadores.

"Estos ataques, con su creciente coste humano, son inaceptables", escribió en un comunicado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.

"Estados Unidos debe poner fin a dichos ataques y tomar todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de esas embarcaciones, más allá del presunto comportamiento delictivo que se les atribuya", agregó.

Turk incidió en que estas personas murieron "en circunstancias que no tienen justificación dentro de la legislación internacional".

Las operaciones se inscriben en un contexto de gran tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

Washington presenta sus ataques y el despliegue aeronaval en el Caribe como parte de un dispositivo contra los cárteles latinoamericanos, a los que define como organizaciones "terroristas".

La administración de Donald Trump autorizó incluso operaciones de la CIA en Venezuela, y acusa al presidente Nicolás Maduro de estar detrás del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

"Enfrentar la grave cuestión del tráfico ilegal de drogas en fronteras internacionales es (...) una cuestión de cumplimiento de la ley, gobernada por los cuidadosos límites que la legislación internacional de derechos humanos fija al uso de la fuerza letal", apuntó Turk.

"El uso intencionado de la fuerza letal sólo es permisible como recurso último contra individuos que suponen una amenaza inminente a la vida", enfatizó.

En esa línea, dijo que "en base a la muy escasa información facilitada públicamente por las autoridades norteamericanas, ninguno de esos individuos en las embarcaciones atacadas parecía plantear una amenaza inminente a las vidas de otros".

Turk pidió por ello "investigaciones rápidas, independientes y transparentes sobre dichos ataques".

