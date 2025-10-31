El director del FBI, Kash Patel, informó que la agencia frustró un "posible atentado terrorista" durante el fin de semana de Halloween en el estado de Michigan y detuvo a varios sospechosos.

"Esta mañana, el FBI ha frustrado un posible atentado terrorista y ha detenido a varias personas en Michigan que presuntamente planeaban un ataque violento durante el fin de semana de Halloween", escribió Patel en un mensaje en X.

"Gracias a los hombres y mujeres del FBI y de las fuerzas del orden de todo el país que vigilan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que hacen posible nuestra misión de defender la patria", añadió.

El director no ofreció más información pero avanzó que aportará más datos a lo largo del día.

Por su parte, el Departamento de Policía de Dearbon, en el estado de Míchigan, aseguró en una publicación en Instagram que el FBI había llevado a cabo operaciones en la ciudad durante la mañana.

"El Departamento de Policía de Dearborn ha sido informado de que el FBI ha llevado a cabo operaciones en la ciudad de Dearborn esta mañana. Queremos asegurar a nuestros residentes que, en estos momentos, no existe ninguna amenaza para la comunidad", escribió.

Sin embargo, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) no ha confirmado el lugar exacto dentro del estado donde se llevó a cabo el operativo.

Este fin de semana, millones de estadounidense se unirán a las celebraciones de Halloween, una de la fiestas en las que más dinero gastan y que más personas reúne.

