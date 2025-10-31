Más Información

Cae mando, era enlace entre CJNG y La Barredora

La mañanera de Sheinbaum, 31 de octubre, minuto a minuto

ONU pide a EU cesar los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico; denuncia "ejecuciones extrajudiciales"

SEP pide reconocer a niños y adolescentes trans

Caso DJ B-King y DJ Regio Clown: Estas son las claves del homicidio de los músicos colombianos

Productores de maíz mantienen 12 bloqueos en red federal y 2 autopistas; denuncian grupo de choque en el Arco Norte para liberar vía

Médicos advierten reducción de cirugías programadas por falta de recursos en el Hospital Infantil; exigen atención a la niñez

Pelean Cártel de Sinaloa y Jalisco el Pacífico

Concluye Fernández Noroña visita a Medio Oriente; "miserables, quienes critican mi viaje"

Abogado de la víctima de Simón Levy graba desde restaurante con piano rojo en Lisboa; estamos muy lejos de EU, confirma

Fiscalía CDMX investiga albergue "Casa de las Mercedes" por presunta violación y traslado de menores para realizar tareas domésticas

Halloween llega con frente frío 11 y lluvias; esta es la lista de estados afectados

El director del , Kash Patel, informó que la agencia frustró un "posible atentado terrorista" durante el fin de semana de en el estado de Michigan y detuvo a varios sospechosos.

"Esta mañana, el FBI ha frustrado un posible atentado terrorista y ha detenido a varias personas en Michigan que presuntamente planeaban un durante el fin de semana de Halloween", escribió Patel en un mensaje en X.

"Gracias a los hombres y mujeres del FBI y de las fuerzas del orden de todo el país que vigilan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que hacen posible nuestra misión de defender la patria", añadió.

El director no ofreció más información pero avanzó que aportará más datos a lo largo del día.

El director del FBI, Kash Patel. Foto: archivo
El director del FBI, Kash Patel. Foto: archivo

Por su parte, el Departamento de Policía de Dearbon, en el estado de Míchigan, aseguró en una publicación en Instagram que el FBI había llevado a cabo operaciones en la ciudad durante la mañana.

"El Departamento de Policía de Dearborn ha sido informado de que el FBI ha llevado a cabo operaciones en la ciudad de Dearborn esta mañana. Queremos asegurar a nuestros residentes que, en estos momentos, no existe ninguna amenaza para la comunidad", escribió.

Sin embargo, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) no ha confirmado el lugar exacto dentro del estado donde se llevó a cabo el operativo.

Este fin de semana, millones de estadounidense se unirán a las celebraciones de Halloween, una de la fiestas en las que más dinero gastan y que más personas reúne.

