Tribunal Electoral perdona multas por acordeones en elección judicial; no hay pruebas, señala

Vuelo de JetBlue proveniente de Cancún aterriza de emergencia en Florida; hospitalizan a varios pasajeros

Brugada advierte que no habrá impunidad ante presunto caso de violación en albergue "Casa de las Mercedes"

Los 27 menores y un joven que llegaron a Topolobampo, Sinaloa, están bajo resguardo; eran jornaleros que trabajaban en BCS

Médicos advierten reducción de cirugías programadas por falta de recursos en el Hospital Infantil; exigen atención a la niñez

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

"Nos mintió a todos", acusa Luis Cárdenas sobre Simón Levy; "con humildad, asumo lo que me toca", responde a críticas

Simón Levy desata ola de memes tras versiones de su paradero: ¿Libre en EU o detenido en Portugal?

Magistrada Janine Otálora participa en su última sesión del TEPJF; perfilan dejar vacante vacía hasta 2027

SCJN estrena nuevo método para agilizar revisión de asuntos; acuerdan dar más tiempo a casos con temas de fondo

Rescate de 80 niñas y adolescentes de "Casa de las Mercedes" fue en ambas sedes de la institución en alcaldía Cuauhtémoc

Interceptan embarcación con 28 menores de edad en altamar; los trasladan a Topolobampo, Sinaloa

Washington.- El presidente de , Donald Trump, junto a la primera dama, Melania Trump, entregaron este jueves decenas de dulces a niños disfrazados en la Casa Blanca, como parte de las tradiciones previas a la noche de Halloween.

Trump, pocas horas luego de su gira por Asia, participó en un evento en la residencia presidencial entregando dulces a decenas de niños disfrazados por más de una hora, frente a una de las entradas de laque fue decorada para la ocasión.

"Es una fila larga, casi tan grande como el salón de baile", gritó Trump a la prensa mientras repartía dulces.

Entre los disfraces destacó un niño disfrazado de un T-Rex, así como varios con trajes de soldados, calabazas, papas fritas de McDonald's, entre otros.

Incluso un niño que parecía ir disfrazado de Trump chocó los puños con el presidente durante la actividad.

Desde hace más de tres décadas, la Casa Blanca invita a niños a recorrer distintas áreas de la residencia y son recibidos por la primera dama, quien orquesta una entrega de dulces cada año.

