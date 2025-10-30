Más Información
Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a la primera dama, Melania Trump, entregaron este jueves decenas de dulces a niños disfrazados en la Casa Blanca, como parte de las tradiciones previas a la noche de Halloween.
Trump, pocas horas luego de su gira por Asia, participó en un evento en la residencia presidencial entregando dulces a decenas de niños disfrazados por más de una hora, frente a una de las entradas de la Casa Blanca que fue decorada para la ocasión.
"Es una fila larga, casi tan grande como el salón de baile", gritó Trump a la prensa mientras repartía dulces.
Entre los disfraces destacó un niño disfrazado de un T-Rex, así como varios con trajes de soldados, calabazas, papas fritas de McDonald's, entre otros.
Incluso un niño que parecía ir disfrazado de Trump chocó los puños con el presidente durante la actividad.
Desde hace más de tres décadas, la Casa Blanca invita a niños a recorrer distintas áreas de la residencia y son recibidos por la primera dama, quien orquesta una entrega de dulces cada año.
desa/mgm
ViveUSA
