Washington.- El cierre del Gobierno Federal en EU se prolongará al menos hasta el próximo 3 de noviembre, ya que el Senado no volverá a estar en sesión hasta esa fecha.

La oficina de prensa de la Cámara Alta informó este jueves que se levantó la sesión este jueves a las 15.25 hora local (GMT) y que no volverá a reunirse hasta el próximo lunes a las 15.00 (GMT).

Es por ello que el actual cierre de Gobierno, que dura desde el pasado 1 de octubre, alcanzará el lunes su trigésimo cuarto día, muy cerca ya del récord histórico registrado en el primer mandato de Donald Trump, cuando entre diciembre de 2018 y enero de 2019 el Gobierno estuvo cerrado 35 días.

Existe una creciente inquietud en EU por la posibilidad de que los controladores aéreos, que se cuentan entre 730 mil empleados federales que están cubriendo labores esenciales pero que no cobrarán sus sueldos hasta que se levante el cierre, puedan comenzar a ausentarse de sus puestos y desatar el caos en el transporte.

¿Qué hace un controlador aéreo?

En el cierre de 2018-2019 fueron las bajas por enfermedad de los controladores las que, al paralizar parte del tráfico aéreo del país, forzaron a republicanos y demócratas a alcanzar un acuerdo en el legislativo.

El bloqueo en el que se encuentra actualmente el Senado estadounidense pasa por las demandas de los demócratas que, para dar a los republicanos los votos que necesitan para aprobar un presupuesto que levante el cierre del Gobierno Federal, exigen que se prolonguen los subsidios del programa sanitario Obamacare que caducan a final de año, lo que según los expertos elevará considerablemente las primas para 2026.

Los expertos creen que el 1° de noviembre será una fecha clave en el actual cierre, ya que ese día muchos estados han dicho que se quedarán sin fondos para financiar los cupones alimentarios de los que dependen más de 40 millones de estadounidenses.

Ese mismo día se publicarán a su vez las tarifas actualizadas del Obamacare, lo que, unido a lo anterior, puede servir de acicate para que ambos partidos se sienten a negociar un presupuesto para reabrir el Gobierno.

