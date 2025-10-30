La familia de Virginia Giuffre "cantó victoria" el jueves después de que se anunciara que el príncipe Andrés fue despojado de su título real, congratulándose de que el valor de la difunta acusadora del financiero Jeffrey Epstein hizo "caer a un príncipe británico".

"Hoy, una estadounidense ordinaria surgida de una familia estadounidense ordinaria hizo caer a un príncipe británico, con su verdad y su valentía extraordinaria", escribió su familia en un comunicado enviado a la BBC.

Virginia Giuffre se suicidó en abril de 2025. Sus memorias, publicadas a título póstumo el 21 de octubre, relanzaron la polémica sobre si Andrés debía mantener sus títulos.

El rey Carlos III despojó el jueves a su hermano, el príncipe Andrés, de sus títulos restantes y lo desalojó de su residencia real tras semanas de presión para actuar por su relación con Epstein el financista acusado de tráfico y abuso sexual de menores que se suicidó en 2019.

El Palacio de Buckingham informó que el rey “inició un proceso formal para eliminar el tratamiento protocolario, los títulos y honores del príncipe Andrés”.

Con efecto inmediato, Andrés será conocido como Andrés Mountbatten Windsor y no como príncipe, y se mudará de su residencia en Royal Lodge a “una vivienda privada”.

Las exigencias iban en aumento para que el palacio expulsara al príncipe de Royal Lodge después de que renunciara a su uso del título de duque de York a principios de este mes debido a nuevas revelaciones sobre su amistad con Epstein y las acusaciones de Giuffre.

Virginia con Maxwell y el príncipe Andrés, a quien ella acusó de formar parte de la red de Epstein. (24/08/25) Foto: X

Pero el rey fue aún más allá para castigarlo por graves errores de juicio al eliminar el título de príncipe que ha tenido desde su nacimiento como hijo de una monarca, la difunta reina Isabel II.

“Estas censuras se consideran necesarias, a pesar del hecho de que él continúa negando las acusaciones en su contra”, dijo el palacio. “Sus Majestades desean dejar claro que su compasión y máximas simpatías han estado, y permanecerán, con las víctimas y sobrevivientes de cualquier y toda forma de abuso”.

Andrés enfrentó una nueva ronda de oprobio público después de que surgieran correos electrónicos a principios de este mes que mostraban que había mantenido contacto con Epstein más tiempo del que había admitido previamente.

Esa noticia fue seguida por la publicación de un libro de memorias póstumo de la acusadora de Epstein, Giuffre, quien alegó que tuvo relaciones sexuales con Andrés cuando tenía 17 años. “Nobody’s Girl” detalló tres supuestos encuentros sexuales con Andrés, quien, según ella, actuaba como si creyera que “tener relaciones sexuales conmigo era su derecho de nacimiento”.

Andrés, de 65 años, ha negado durante mucho tiempo las afirmaciones de Giuffre, pero se retiró de sus deberes reales después de una desastrosa entrevista con la BBC en noviembre de 2019 en la que intentó refutar sus acusaciones.

Andrés pagó millones en un acuerdo extrajudicial en 2022 después de que Giuffre presentara una demanda civil en su contra en Nueva York. Aunque no admitió haber actuado mal, reconoció el sufrimiento de Giuffre como víctima de tráfico sexual.

