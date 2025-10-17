Más Información

Suman 72 personas fallecidas tras las intensas lluvias en cinco estados del país; hay 48 personas no localizadas

EU ataca un submarino que transportaba drogas en el Caribe, dice Trump

Fuerzas federales se enfrentan con grupo armado en Michoacán; bloquean carreteras con vehículos incendiados

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Gobierno y refresqueras llegan a acuerdo para reducir consumo de bebidas azucaradas; limitarán publicidad dirigida a niños

Gobernadores agradecen a Sheinbaum y a “Ejército rifado” ayuda tras lluvias e inundaciones; algunos a horas de salir de la emergencia

Con video, Sheinbaum destaca labor de las Fuerzas Armadas atendiendo afectaciones por lluvias; "son de lo mejor en nuestro país"

Reprobados, alumnos en matemáticas y lenguaje

Van por castigar la extorsión con hasta 15 años de cárcel; Gobierno federal enviará iniciativa de ley

Aumentarán tarifas de boletos de ingreso a museos y zonas arqueológicas del INAH; extranjeros pagarán el doble que nacionales

Chocan dos unidades del transporte público en la GAM; hay 10 personas lesionadas

Pide Diana Sánchez Barrios la detención de quienes ordenaron el atentado en su contra

El príncipe Andrew (Andrés) del , afectado por un escándalo, dice que renunciará a su título real; se confirma que no pasará la Navidad con la Familia Real en Sandringham.

Pero aún se espera que permanezca en su casa de Windsor, Royal Lodge, que tiene su propio contrato de arrendamiento privado vigente hasta 2078.

Seguirá siendo un príncipe, título que ha tenido desde su nacimiento como hijo de la difunta reina Isabel II.

"Tras conversaciones con el Rey y mi familia inmediata y más amplia, hemos llegado a la conclusión de que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y de la Familia Real. He decidido, como siempre, anteponer mi deber hacia mi familia y mi país. Mantengo mi decisión de hace cinco años de retirarme de la vida pública", dijo el príncipe Andrew en un comunicado.

"Con el consentimiento de Su Majestad, considero que debo dar un paso más. Por lo tanto, ya no usaré mi título ni los honores que me han sido conferidos. Como ya he dicho, niego rotundamente las acusaciones contra mí", añadió.

El príncipe Andrew ha enfrentado un intenso escrutinio por sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Foto: EFE
El príncipe Andrew ha enfrentado un intenso escrutinio por sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Foto: EFE

Príncipe Andrew en la polémica por sus vínculos con Jeffrey Epstein

Andrew ha enfrentado un intenso escrutinio por sus vínculos con el delincuente sexual , incluidas preguntas sobre cuándo realmente cortó el contacto.

El príncipe había dicho que había cortado todos los vínculos con Epstein después de que fueron fotografiados juntos en Nueva York en diciembre de 2010.

Pero meses después aparecieron correos electrónicos que sugerían que Andrew se había mantenido en contacto privado con Epstein, incluido un mensaje intercambiado: "¡Manténganse en contacto cercano y pronto jugaremos más!".

