Londres. La familia real británica honró este lunes a la reina Isabel II cuando se cumplen tres años de su fallecimiento en el Castillo de Balmoral (Escocia), con visitas a entidades de las que era patrona y entrega de flores en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, donde se encuentran sus restos mortales.

El príncipe de Gales, Guillermo, acudió junto a su esposa, Kate a la sucursal que el Instituto de la Mujer británico tiene en Sunningdale, cerca del Castillo de Windsor, de la que la monarca fue miembro durante más de 80 años y en el que se desempañaba como presidenta de honor, y donde departieron con algunas mujeres, con las tomaron el té.

La princesa Kate acudió a este acto por sorpresa, ya que su asistencia no estaba confirmada.

El rey Carlos III se encuentra en Balmoral, y ni él ni la reina tienen programados actos públicos durante esta semana.

El duque de Sussex, el príncipe Enrique, que regresó a Londres por primera vez desde abril para la entrega de premios en una institución de la que es patrono, depositó una corona de flores y rindió homenaje en privado ante la tumba de su abuela, según informó a medios británicos uno de sus portavoces.

En torno a esta visita, la prensa local se hizo eco de versiones sobre un posible reencuentro entre el monarca y su hijo, que vive en California (Estados Unidos) con su esposa Meghan Markle y sus dos hijos desde que en 2020 renunció a sus funciones reales.

Enrique participará en la noche de este lunes en la gala anual de los premios de la organización WellChild, de la que es patrono desde hace 17 años y que apoya a niños gravemente enfermos y a sus familias.

Enrique ha tenido poco contacto con su padre y su hermano Guillermo desde que él y su esposa, previamente conocida como Meghan Markle, renunciaron a sus deberes reales y se mudaron a California en 2020.

La relación se enfrió aún más después de que la pareja expusiera sus quejas con el Palacio de Buckingham en una entrevista reveladora con Oprah Winfrey, una serie de Netflix y las memorias de Enrique, Spare.

"No tiene sentido seguir peleando"

La última vez que Enrique y Carlos se encontraron fue en febrero de 2024, cuando el príncipe voló a Londres tras recibir la noticia de que su padre había sido diagnosticado con cáncer. Enrique pasó unos 45 minutos con Carlos antes de que el rey volara a su finca campestre de Sandringham para recuperarse de su tratamiento.

Enrique estuvo por última vez en Londres en abril, cuando el Tribunal de Apelaciones rechazó su intento de restaurar un detalle de protección policial que fue cancelado después de que dejara de ser un miembro activo de la realeza. Carlos estaba en una visita de estado a Italia en ese momento, por lo que una reunión era imposible.

Ese caso fue en sí mismo un impedimento para mejorar las relaciones porque involucraba a Enrique criticando al gobierno del rey en los tribunales. Pero una vez que terminó, el cambio se hizo posible.

Inmediatamente después de que el caso concluyera, Enrique dijo que "le encantaría reconciliarse con su familia".

“No tiene sentido seguir peleando más”, dijo a la BBC el día en que se resolvió el caso judicial. “La vida es preciosa. No sé cuánto tiempo más tiene mi padre”.