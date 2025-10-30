Más Información

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

Vecinos veían operar con mayor control La Casa de las Mercedes, previo al operativo donde rescataron a más de 30 niños

EU sanciona a red criminal Bhardwaj, con sede en Cancún; la liga al Cártel de Sinaloa

El Pacífico, principal ruta de la coca; crecen decomisos

Simón Levy insiste en que está libre en EU y muestra su pasaporte en vivo; lo delata piano rojo en restaurante de hotel en Lisboa

“No se han levantado todos los bloqueos”, dicen productores de maíz; 950 pesos no son acuerdo, sino una imposición, acusan

Elizabeth García Vilchis reaparce en mañanera; sorprende a Sheinbaum

Sube a 82 el número de muertos por inundaciones; 17 personas siguen desaparecidas

Sheinbaum asegura que Simón Levy fue detenido en Portugal; "no es un asunto político", dice y muestra documento de detención

Retrocede 0.3% economía en el tercer trimestre de 2025, su primera baja en el año: Inegi

Descubren presunta fiesta clandestina al interior del penal de San Miguel en Puebla

Taxis por aplicación no están autorizados para dar servicio en los aeropuertos: SICT

Miami. estadounidenses trabajan sin pago en pronósticos y como voluntarios en misiones de aviones cazahuracanes en medio de -el ciclón más potente de la temporada del Atlántico y que ha dejado más de 30 muertos en el Caribe- por el cierre del gobierno de Estados Unidos.

"Los cazahuracanes de NOAA (la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica) están trabajando sin pago, pero aun así están arriesgando sus vidas para recolectar información vital sobre el huracán Melissa", expuso este jueves el grupo de republicanos del Comité de Comercio del Senado en sus redes sociales.

El equipo de cazahuracanes del organismo climático compartió un video de 'Kermit', el avión WP-3D Orion en el que los científicos viajaron al de "Melissa", que golpeó el martes a Jamaica como categoría 5, para recolectar información "vital que ayude a mejorar los pronósticos y la investigación".

Una persona se protege de la lluvia este martes, en Santiago de Cuba (Cuba). El Instituto de Meteorología (Insmet) de Cuba prevé que Melissa impacte en su extremo oriental como un huracán "extremadamente peligroso", probablemente como un categoría 4 (de 5) en la escala Saffir-Simpson. (28/10/25) Foto: EFE
Apenas el martes, las condiciones de "Melissa" obligaron a otro avión cazahuracanes estadounidense a volver a su base en la isla de Curaçao por turbulencias "más fuertes de lo normal" al ingresar al ojo del ciclón, que entonces tenía vientos máximos sostenidos cercanos a 295 kilómetros por hora (185 millas).

NOAA labora sin pago por cierre de gobierno en Estados Unidos

Pese a los riesgos, los meteorólogos del NOAA laboran sin pago por el , que este sábado cumple un mes, porque los exigen subsidios para salud y seguros médicos en el presupuesto, mientras los republicanos rechazan negociar.

Además, The New York Times reportó que científicos retirados han vuelto a NOAA como voluntarios o "practicantes sin pago" para analizar el huracán, que ha sido "la tormenta del siglo para ", según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Un residente se sienta en parte del techo de su casa, dañada por el huracán Melissa, en Santiago de Cuba, el 29 de octubre de 2025. El poderoso huracán Melissa tocó tierra en el este de Cuba el miércoles, causando daños e inundaciones en viviendas y calles de la provincia de Santiago de Cuba, según informó un equipo de la AFP en el lugar. Foto: AFP
"Es temporada de huracanes. Está congelado el programa de seguros contra inundaciones de FEMA (Agencia Federal de Gestión de Emergencias). Los pilotos de NOAA están volando sin pago hacia vientos de 185 millas por hora", denunciaron los republicanos del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes.

Pero el cierre se suma al recorte anual de 27% del presupuesto de NOAA, el mayor en décadas, y a la pérdida de más dos mil empleados que hizo la Administración de, apuntaron tres exdirectores de la la semana pasada.

"Cada dólar arrebatado a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica significa alertas más débiles de tormentas, una respuesta al desastre más lenta, una capacidad disminuida para proteger vidas, costas y comunidades", escribieron Jane Lubchenco, Kathryn Sullivan y Richard Spinrad en el medio The Hill.

Personas caminan por Santa Cruz, Jamaica, el miércoles 29 de octubre de 2025, después del paso del poderoso huracán Melissa de categoría 5. Foto: AP
"Melissa" ha dejado al menos 32 víctimas mortales: 23 fallecidos en , cuatro en Jamaica, cuatro en Panamá y uno en República Dominicana, además de millones de afectados en Cuba, donde tocó tierra el miércoles como categoría 3.

