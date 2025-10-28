Más Información

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

La mañanera de Sheinbaum, 28 de octubre, minuto a minuto

Sube de tono choque Sheinbaum-Salinas

El Coloso avanza. El Estadio Banorte ya toma forma

"Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", dice Harfuch sobre intento de atentado

Productores de maíz exigen precio justo; anuncian protestas y rechazan oferta de 6 mil 50 pesos del gobierno

Más de 120 artistas condenan dichos de Taibo II sobre cuota de género; piden erradicar sesgos de la colección “25 para el 25”

Cuauhtémoc Blanco explota en pleno partido amistoso y lanza patada al 'Venado' Medina

CFE gana casi 57 mil mdp en el tercer trimestre del 2025

Pemex sufre pérdida de 61 mil 242 mdp pese a nuevo rescate

Acusan a director del DIF de Hidalgo de matar a edil

La tragedia en Poza Rica no para; muere Doña Elodia, la mujer que se volvió viral al abrazar a su esposo en medio de la inundación

Miami.- Los efectos del huracán "Melissa", de categoría 5, golpean ya con vientos catastróficos y lluvias torrenciales y se prevé que tocará tierra en esta isla las "próximas horas" manteniendo su intensidad extrema, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

"Melissa" se aproxima a la costa occidental de Jamaica con vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora (175 millas por hora), lluvias torrenciales y marejadas que amenazan con provocar inundaciones y daños catastróficos, detalló.

El organismo meteorológico advirtió que "Melissa" tocará tierra en las próximas horas, manteniendo su intensidad extrema antes de cruzar el sureste de Cuba el miércoles y llegar a las Bahamas el jueves.

Lee también

Las estaciones meteorológicas de Kingston y Montego Bay ya registran vientos sostenidos superiores a 60 kilómetros por hora (37 millas por hora) y ráfagas de hasta 93 kilómetros por hora (58 millas por hora), mientras un avión "Cazahuracanes" de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se dirige al área para evaluar los daños y confirmar la intensidad del fenómeno.

A las 8:00 hora local de Miami (12:00 GMT), sede del NHC, el centro del ciclón se encontraba a 90 kilómetros (55 millas) al sur-sureste de Negril, en el extremo occidental de la isla, desplazándose hacia el nornoreste a 11 kilómetros por hora (7 millas por hora).

En alerta ante huracán "Melissa"

El NHC mantiene alertas de huracán para toda Jamaica, las provincias orientales de Cuba -Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín-, así como para las Bahamas centrales y del sureste. Haití, Las Tunas (Cuba) y las islas Turcos y Caicos permanecen bajo aviso de tormenta tropical.

Lee también

Las autoridades jamaicanas instaron a la población a permanecer en refugios seguros, ante la inminencia de vientos devastadores que podrían causar "fallos estructurales totales", especialmente en zonas montañosas donde las ráfagas pueden ser hasta un 30% más fuertes.

Melissa ha generado lluvias acumuladas de entre 3.8 y 7.6 metros (15 a 30 pulgadas) sobre la isla, con máximos de hasta 10 metros (40 pulgadas), lo que provocará inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra generalizados, según el NHC.

En el este de Cuba se esperan acumulaciones de hasta 6.3 metros (25 pulgadas), con riesgo de deslizamientos e inundaciones "potencialmente catastróficas", mientras que en el sureste de Bahamas y en Turcos y Caicos se prevén entre 1.2 y 2.5 metros (5 a 10 pulgadas) de lluvia entre hoy y mañana.

Lee también

El ciclón también provocará una marejada ciclónica de entre 2.7 metros y 4 metros (9 a 13 pies) sobre el nivel del suelo en la costa sur de Jamaica, acompañada de olas grandes y destructivas, y de entre 2.10 y 3.35 metros (7 a 11 pies) en el sureste de Cuba.

El NHC advirtió además que el fuerte oleaje generado por "Melissa" afectará durante varios días a Haití, Jamaica, Cuba, las Islas Caimán, las Bahamas, Turcos y Caicos y Bermudas, generando condiciones peligrosas en el mar y corrientes de resaca.

