El 53º Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (EU) voló dentro del huracán "Melissa" con el fin de capturar imágenes del ojo de la tormenta, considerado el área más calmada de algún ciclón.
El pasado lunes 27 de octubre, dicho escuadrón conocido como "Los Cazadores de Huracanes", pasó en diferentes ocasiones a lo largo de Melissa, a la par de que se formaba en el mar Caribe, para recopilar datos meteorológicos para el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).
En las imágenes difundidas, aparecen enormes paredes de nubes, las cuales definen al ojo de este huracán que la madrugada del lunes evolucionó a categoría 5, el grado máximo de la escala Saffir-Simpson.
El fenómeno meteorológico cuenta con vientos de 250 kilómetros por hora (km/h).
El Centro Nacional de Huracanes pronostica inundaciones calificadas como "catastróficas" y diferentes deslizamientos de tierra. Actualmente, en Jamaica, ha dejado tres muertos, 13 heridos y 50 mil personas sin electricidad. *Con información de EFE
Huracán Melissa deja 3 muertos en Jamaica y 50 mil personas sin luz; impactará de lleno en la madrugada
