Kingston, Jamaica.— El huracán Melissa se intensificó a categoría 5, el grado más alto de la escala Saffir-Simpson, a la par que se acercaba a Jamaica. Cuenta con vientos que superan los 250 kilómetros por hora (km/h).

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU), es posible que las lluvias causen inundaciones "catastróficas" y diferentes deslizamientos de tierra.

Al momento, dicho fenómeno meteorológico ha provocado el deceso de tres personas en Haití, una persona fallecida y otra desaparecida en República Dominicana. "Quiero pedir a los jamaicanos a tomar esto en serio", declaró el vicepresidente del Consejo de Gestión de Riesgos de Desastres de Jamaica, Desmond McKenzie.

Se esperaba que tocara tierra el próximo martes, y cruzara Bahamas y Cuba el siguiente miércoles. Melissa es el huracán más fuerte en la historia reciente en golpear directamente a la pequeña nación caribeña.

Evan Thompson, director principal del servicio meteorológico de Jamaica, advirtió que la evaluación de daños y la limpieza se retrasarían de forma severa debido a los deslizamientos de tierra anticipados, inundaciones y carreteras bloqueadas.

