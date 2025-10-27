Más Información

El Tren México–Toluca ya recorrió tres sexenios; “El Insurgente” por fin se dirige a su estación final

El Tren México–Toluca ya recorrió tres sexenios; “El Insurgente” por fin se dirige a su estación final

Mega Procesión de Catrinas en la CDMX 2025; sigue aquí el desfile minuto a minuto

Mega Procesión de Catrinas en la CDMX 2025; sigue aquí el desfile minuto a minuto

Crónica del Gran Premio de México; una fiesta casi completa, con un solo ausente

Crónica del Gran Premio de México; una fiesta casi completa, con un solo ausente

Milei festeja victoria en las urnas; dice que hoy comienza "la construcción de la Argentina grande"

Milei festeja victoria en las urnas; dice que hoy comienza "la construcción de la Argentina grande"

Döring califica megafarmacia como elefante blanco; denuncia saqueo al erario

Döring califica megafarmacia como elefante blanco; denuncia saqueo al erario

Noroña rompe en llanto al hablar de Palestina; es un pueblo “con derecho a existir”, defiende

Noroña rompe en llanto al hablar de Palestina; es un pueblo “con derecho a existir”, defiende

Ronald Johnson celebra incautación de EU de 400 armas con destino a México; “no llegarán a manos criminales”, dice embajador

Ronald Johnson celebra incautación de EU de 400 armas con destino a México; “no llegarán a manos criminales”, dice embajador

"Pollitos de colores", la cruel metáfora del narco para niños reclutados desde los 9 años en labores del crimen organizado

"Pollitos de colores", la cruel metáfora del narco para niños reclutados desde los 9 años en labores del crimen organizado

Salinas Pliego busca poner fin a litigios con SAT; solicita monto para pagar en 10 días

Salinas Pliego busca poner fin a litigios con SAT; solicita monto para pagar en 10 días

Redes de lavado chino, en alianza con los cárteles; criminales usan bancos mexicanos como fachada

Redes de lavado chino, en alianza con los cárteles; criminales usan bancos mexicanos como fachada

“Hacer canciones es un misterio”: entrevista a Juana Aguirre

“Hacer canciones es un misterio”: entrevista a Juana Aguirre

"El colapso ecológico ya está en marcha": entrevista a Flavia Broffoni

"El colapso ecológico ya está en marcha": entrevista a Flavia Broffoni

Kingston, Jamaica.— El se intensificó a categoría 5, el grado más alto de la escala Saffir-Simpson, a la par que se acercaba a . Cuenta con vientos que superan los 250 kilómetros por hora (km/h).

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU), es posible que las lluvias causen inundaciones "catastróficas" y diferentes deslizamientos de tierra.

Al momento, dicho fenómeno meteorológico ha provocado el deceso de tres personas en Haití, una persona fallecida y otra desaparecida en República Dominicana. "Quiero pedir a los jamaicanos a tomar esto en serio", declaró el vicepresidente del Consejo de Gestión de Riesgos de Desastres de Jamaica, Desmond McKenzie.

Lee también

Se esperaba que tocara tierra el próximo martes, y cruzara Bahamas y Cuba el siguiente miércoles. Melissa es el huracán más fuerte en la historia reciente en golpear directamente a la pequeña nación caribeña.

Evan Thompson, director principal del servicio meteorológico de Jamaica, advirtió que la evaluación de daños y la limpieza se retrasarían de forma severa debido a los deslizamientos de tierra anticipados, inundaciones y carreteras bloqueadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

3l/ATLAS desconcierta tras realizar una extraña maniobra: Científico de Harvard informa que podría estar bajo control alienígena. Foto iStock / siete solar

3I/ATLAS desconcierta tras realizar una extraña maniobra: Científico de Harvard informa que podría estar bajo control alienígena

Programas del Bienestar Noviembre 2025 descubre qué apoyo económico te toca según tu edad. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Programas del Bienestar Noviembre 2025: descubre qué apoyo económico te toca según tu edad

iStock/ nicoletaionescu/Nobilior

Visa americana de turista B1/B2: 10 consejos que podrían “asegurarte” la aprobación

Tutorial Infonavit cómo recibir 160 mil pesos para mejorar tu casa paso a paso y requisitos. Foto: Adobe / Infonavit

Tutorial Infonavit: cómo recibir 160 mil pesos para mejorar tu casa paso a paso y requisitos

Trabajar a Canadá. Foto: iStock

¡Hay trabajo para mexicanos en Canadá! Solicitan encargado de sanitización por $20,800