Comerciantes de papel picado, flores de cempasúchil, catrinas, calaveras de azúcar, fruta, incienso y decoraciones en el mercado de Jamaica coincidieron en que el gasto promedio para montar una ofrenda de Día de Muertos oscila entre 400 y mil pesos, dependiendo del tamaño y los elementos que se incluyan.
Ciudadanos acuden a comprar objetos para su ofrenda de Día de Muertos al mercado de Jamaica en la Ciudad de México, el 24 de octubre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Ciudadanos acuden a comprar objetos para su ofrenda de Día de Muertos al mercado de Jamaica en la Ciudad de México, el 24 de octubre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Ciudadanos acuden a comprar objetos para su ofrenda de Día de Muertos al mercado de Jamaica en la Ciudad de México, el 24 de octubre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Ciudadanos acuden a comprar objetos para su ofrenda de Día de Muertos al mercado de Jamaica en la Ciudad de México, el 24 de octubre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Ciudadanos acuden a comprar objetos para su ofrenda de Día de Muertos al mercado de Jamaica en la Ciudad de México, el 24 de octubre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Ciudadanos acuden a comprar objetos para su ofrenda de Día de Muertos al mercado de Jamaica en la Ciudad de México, el 24 de octubre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
