En el marco del Día de Muertos, el Fideicomiso Centro Histórico, en coordinación con el compilador, Mario Yair Torres Santamaría, presentó el mapa interactivo de Leyendas y Datos Esotéricos del primer cuadro de la capital.

"Durante estas festividades de Día de Muertos, las y los visitantes tendrán al alcance de sus teléfonos un atractivo extra para disfrutar de la zona patrimonial. El objetivo es que residentes, trabajadores y visitantes conozcan más del Centro Histórico a través de sus inmuebles e historias", señaló en un comunicado.

Explicó que se trata de una herramienta digital que cuenta con datos, rutas y leyendas recabados durante años, para difundir parte del patrimonio intangible del Centro Histórico.

Expuso que en el plano se ubicaron 55 lugares, divididos en cinco rutas: centro, norte, sur, poniente y oriente, a fin de mejorar la experiencia peatonal.

Además, en cada punto -representados por la tradicional calavera- hay una breve descripción de la leyenda, el dato, el fenómeno o el misterio, así como la fuente bibliográfica.

Detalló que en el mapa están ubicadas las leyendas de La Llorona, La Mujer Herrada o la Esquina Maldita.

El Fideicomiso Centro Histórico destacó que este proyecto recoge datos como que el 26 de octubre de 1916 se fundó en un cuarto, del hoy Palacio de la Autonomía, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el primer Laboratorio de Psicología Experimental de México.

También, entre los datos mapeados, ubica en Moneda 13, en el Museo Nacional de las Culturas, una ventana arqueológica que muestra la casa denegrida de Moctezuma, conocida como Tlillancalco. "Se sabe que era un salón pintado de negro donde el Huey Tlatoani hablaba con los dioses".

¿Dónde ver el mapa?

Anunció que el mapa puede ser consultado en www.centrohistorico.cdmx.gob.mx, así como un resumen de los datos ubicados.

