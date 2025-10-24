Más Información

Crimen se embolsa 3 mil 600 mdp al año por extorsionar a limoneros

Pollo, cigarros, minería y hasta cerveza... los otros negocios de la banda que extorsionó a líder limonero

EU ataca otra presunta narcolancha en el Caribe; hay 6 muertos

La mañanera de Sheinbaum, 24 de octubre, minuto a minuto

Pemex: contamina y no repara los daños en el 86% de los casos

Zhi Dong Zhang, traficante internacional, es entregado por Cuba a México; Harfuch confirma su traslado inmediato a EU

Por primera vez en la , presenciarán botargas de diferentes colores y tamaños que competirán en la primera carrera de terror en la CDMX de la SSC.

En esta actividad, los disfraces que participarán son de la Policía de la Ciudad de México, los cuales son alusivos al y Halloween.

También las personas que se quisieran unir a este evento único, podrán acompañar a los diferentes personajes que estarán corriendo por diversión.

¿Cuándo será?

El evento se llevará a cabo este sábado 25 de octubre a las 17:00 horas, partiendo de la avenida Juárez y el Eje Central Lázaro Cárdenas.

¿Qué botargas están participando?

Como ya se mencionó, la gran variedad de disfraces pertenecen a la Policía de la CDMX, en los cuales se encuentran:

Momiaxiote

Que es una momia con guantes con toda la actitud.

Anubis

Este personaje es un perro egipcio con un bastón de un cráneo.

Prudencia

Esta botarga es una muñeca lele, que es policía y sumamente sonriente.

Jaguar

Personaje que es como se llama y tiene una vestimenta negra.

Asimismo, otros personajes que resaltan son un tiburón con pantalón, un toro momia, un pájaro rojo con una bolsa en la cabeza, un ratón con disfraz de la muerte, un policía de la CDMX y un niño pirata con bata de doctor.

Alternativas viales

El punto de salida es avenida Juárez y el Eje Central Lázaro Cárdenas.

El de retorno es calle Dr. Mora y la meta es el Palacio de Bellas Artes.

Asimismo, si vas solo como público, las mejores opciones para poder acercarte al evento son las estaciones del metro de Bellas Artes, Juárez e Hidalgo.

¿Tiene un costo?

La primera carrera de botargas es completamente gratis y no hay un límite de edad para presenciarla.

