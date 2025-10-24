Por primera vez en la Ciudad de México, presenciarán botargas de diferentes colores y tamaños que competirán en la primera carrera de terror en la CDMX de la SSC.

En esta actividad, los disfraces que participarán son de la Policía de la Ciudad de México, los cuales son alusivos al Día de Muertos y Halloween.

También las personas que se quisieran unir a este evento único, podrán acompañar a los diferentes personajes que estarán corriendo por diversión.

¿Cuándo será?

El evento se llevará a cabo este sábado 25 de octubre a las 17:00 horas, partiendo de la avenida Juárez y el Eje Central Lázaro Cárdenas.

¿Qué botargas están participando?

Como ya se mencionó, la gran variedad de disfraces pertenecen a la Policía de la CDMX, en los cuales se encuentran:

Momiaxiote

Que es una momia con guantes con toda la actitud.

Anubis

Este personaje es un perro egipcio con un bastón de un cráneo.

Prudencia

Esta botarga es una muñeca lele, que es policía y sumamente sonriente.

Jaguar

Personaje que es como se llama y tiene una vestimenta negra.

Asimismo, otros personajes que resaltan son un tiburón con pantalón, un toro momia, un pájaro rojo con una bolsa en la cabeza, un ratón con disfraz de la muerte, un policía de la CDMX y un niño pirata con bata de doctor.

👻 ¡Te invitamos a una carrera terroríficamente divertida!

Acompáñanos a la Primera Carrera de #BotargasDelTerror de la #SSC este sábado 🗓️25 de octubre a las ⏰17:00 horas.

🏁 En el cruce de la avenida #Juárez y el #EjeCentral Lázaro Cárdenas.



🎃💀 ¡Ven disfrazado, disfruta en… pic.twitter.com/AB0IYL7rwU — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 20, 2025

Alternativas viales

El punto de salida es avenida Juárez y el Eje Central Lázaro Cárdenas.

El de retorno es calle Dr. Mora y la meta es el Palacio de Bellas Artes.

Asimismo, si vas solo como público, las mejores opciones para poder acercarte al evento son las estaciones del metro de Bellas Artes, Juárez e Hidalgo.

👻🎃 Este fin de semana se llevará a cabo la Primera #CarreraDeBotargas del Terror, por lo que se implementarán cierres viales. Planea tu ruta con anticipación y atiende las indicaciones del personal de #Tránsito. 🚗⚠️🚧



🗓️ Sábado 25 de octubre



📍 Cruce de la avenida #Juárez y… pic.twitter.com/tDLp37kYFG — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 22, 2025

¿Tiene un costo?

La primera carrera de botargas es completamente gratis y no hay un límite de edad para presenciarla.

