El Metro informa que este sábado 25 de octubre permitirá el ingreso de personas con bicicletas a las estaciones de la red, a partir de las 17:00 horas, en apoyo a la realización del Muévete en Bici, alusivo a los festejos del Día de Muertos.

A los usuarios que lleven su bici, se les solicita esperar la llegada del tren replegados en la pared del andén y, de preferencia, viajar en el primero y último vagón para facilitar el desplazamiento de todas las personas.

El organismo recuerda que los domingos y días festivos aplica el programa Tu Bici viaja en Metro, en las 12 Líneas de la red.

