Como parte de las actividades disponibles del Paseo Nocturno “Muévete en Bici” que se llevará a cabo el próximo sábado 25 de octubre, la Secretaría de Movilidad (Semovi) invita a participar en el décimo tercer concurso de disfraces “Día de Muertos”, que se llevará a cabo en la Columna del Ángel de la Independencia.

Los disfraces presentados deberán ser originales, creativos y representativos de esta tradición mexicana, teniendo mayor puntuación aquellos que incluyan una bicicleta y se apoyen de materiales reciclados.

El jurado estará conformado por autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y representantes de empresas u organizaciones afines a la cultura ciclista, quienes calificarán los elementos que conformen a los disfraces de los participantes, así como el desempeño escénico de cada uno de ellos.

Convocan al concurso de disfraces del “Día de Muertos” durante el Paseo Nocturno en bici. Foto: Especial

Los premios a los que podrán aspirar los concursantes son:

El primer lugar: dos bicicletas R26 y R20

Segundo lugar una bicicleta R26

Tercer lugar una bicicleta R24

Artículos memorables de los Países Bajos para cada ganador

Las inscripción comenzará a las 19:00 horas y terminará a las 20:30, para dar inicio alconcurso. La premiación se realizará a las 22:00 horas en el mismo lugar del evento.

Con el propósito de transparentar el concurso, no podrán participar las personas que hayan ganado en las dos ediciones anteriores de esta actividad. Además el cupo está limitado a 25 participantes.

En el siguiente enlace será posible consultar la convocatoria completa: https:/ /bit.ly/Concurso_Disfraces_2025

