Más Información

Recapturan en Cuba a “Brother Wang", tras fuga en CDMX; abastecía de fentanilo al cártel de Sinaloa y el CJNG

Recapturan en Cuba a “Brother Wang", tras fuga en CDMX; abastecía de fentanilo al cártel de Sinaloa y el CJNG

Piden aplazar audiencia de Abigael González “El Cuini” en EU; negocian acuerdo de culpabilidad

Piden aplazar audiencia de Abigael González “El Cuini” en EU; negocian acuerdo de culpabilidad

Suman 78 personas fallecidas y 23 no localizadas tras lluvias e inundaciones; Sheinbaum destaca inicio de entrega de apoyos

Suman 78 personas fallecidas y 23 no localizadas tras lluvias e inundaciones; Sheinbaum destaca inicio de entrega de apoyos

13 denuncian extorsión y firman sentencia de muerte

13 denuncian extorsión y firman sentencia de muerte

Vacuna Patria, fracaso de Álvarez-Buylla

Vacuna Patria, fracaso de Álvarez-Buylla

Caen 6 integrantes de una célula criminal en Culiacán; abaten a "El Morral", líder del grupo delictivo

Caen 6 integrantes de una célula criminal en Culiacán; abaten a "El Morral", líder del grupo delictivo

Como parte de las actividades disponibles del Paseo Nocturno “Muévete en Bici” que se llevará a cabo el próximo sábado 25 de octubre, la Secretaría de Movilidad (Semovi) invita a participar en el décimo tercer concurso de disfraces “”, que se llevará a cabo en la Columna del Ángel de la Independencia.

Los disfraces presentados deberán ser originales, creativos y representativos de esta tradición mexicana, teniendo mayor puntuación aquellos que incluyan una bicicleta y se apoyen de materiales reciclados.

El jurado estará conformado por autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y representantes de empresas u organizaciones afines a la cultura ciclista, quienes calificarán los elementos que conformen a los disfraces de los participantes, así como el desempeño escénico de cada uno de ellos.

Lee también

Convocan al concurso de disfraces del “Día de Muertos” durante el Paseo Nocturno en bici. Foto: Especial
Convocan al concurso de disfraces del “Día de Muertos” durante el Paseo Nocturno en bici. Foto: Especial

Los premios a los que podrán aspirar los concursantes son:

  • El primer lugar: dos bicicletas R26 y R20
  • Segundo lugar una bicicleta R26
  • Tercer lugar una bicicleta R24
  • Artículos memorables de los Países Bajos para cada ganador

Las inscripción comenzará a las 19:00 horas y terminará a las 20:30, para dar inicio alconcurso. La premiación se realizará a las 22:00 horas en el mismo lugar del evento.

Con el propósito de transparentar el concurso, no podrán participar las personas que hayan ganado en las dos ediciones anteriores de esta actividad. Además el cupo está limitado a 25 participantes.

En el siguiente enlace será posible consultar la convocatoria completa:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]