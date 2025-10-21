Día de Muertos 2025: así puedes crear el video con IA de tu mascota cruzando el Mictlán en Gemini

Honrar a las mascotas fallecidas se ha integrado como uno de los ejes más populares durante la tradición de Día de Muertos, pues refleja el gran cariño de los mexicanos hacia aquellos seres que dedicaron su vida a brindar compañía.

En ese sentido, la profunda conexión de los dueños con las mascotas que partieron antes de este mundo terrenal, tomó forma en un nuevo trend de TikTok, donde con la ayuda de la Inteligencia Artificial cientos de internautas están compartiendo videos de sus perros o gatos cruzando un puente lleno de flores de cempasúchil y luces, también conocido como Mictlán.

Si deseas unirte a esta tendencia y compartir en redes sociales el clip de tu mejor amigo regresando este Día de Muertos, a continuación te decimos paso a paso cómo usar Gemini y hacer tu video con IA.

Los elementos principales de un altar para mascotas son similares a los de los altares tradicionales, pero adaptados a la vida y costumbres de las mascotas. Foto: Imagen creada con IA

¿Cómo crear el video con IA de mi mascota cruzando el Mictlán en Gemini?

El amor por las mascotas se convirtió en una parte importante de la tradición, con detalles como la ofrenda o este nuevo trend, las personas comparten su sentimiento de pérdida durante esta época.

Por medio de TikTok un nuevo trend se apoderó de la atención de los cibernautas que extrañan a sus mascotas fallecidas, pues al ritmo del “El latido de mi Corazón”, soundtrack de la película “Coco”, se muestra la animación de un perrito o gatito atravesando Mictlán este Día de Muertos para reencontrarse con sus dueños.

El clip se puede realizar de manera gratuita a través de Gemini, la herramienta de asistencia con Inteligencia Artificial de Google, Para crearlo lo único que debes hacer es descargar la aplicación, crear una cuenta y escribir un prompt detallado.

@alexvgm Ellos también cruzan el puente prompt: Por favor genera una imagen de este perro cruzando el puente de cempasúchil para venir a la tierra de los vivos el día de muertos. No cambies al perro, no hagas una ilustración, que sea el mismo perro de las fotos. El puente deberá estar decorado de día de muertos y que haya fuegos artificiales detrás de el. #gemini #diademuertos #ia #perro #prompt ♬ sonido original - El Alex

Al iniciar el chat que escribirá las instrucciones para crear tu video, debes seleccionar la pestaña que dice “imagen” y coloca el siguiente prompt:

Prompt para la imagen:

“Genera una imagen de este perro cruzando el puente de cempasúchil para venir a la tierra de los vivos el día de muertos. No cambies al perro, no hagas una ilustración, que sea el mismo perro de las fotos. El puente deberá estar decorado de día de muertos y que haya fuegos artificiales detrás del perro”.

Posteriormente, selecciona “ cargar fotos ” y añade a la descripción algunas imágenes de tu mascota directamente de tu galería de fotos donde se aprecie su cara.

” y añade a la algunas imágenes de tu directamente de tu galería de fotos donde se aprecie su cara. Una vez que esté listo, envía la petición y espera a que cargue la imagen. Si no te gusta puedes realizar los cambios, o añadir más efectos indicando cada modificación a Gemini.

la petición y espera a que la imagen. Si no te gusta puedes realizar los cambios, o añadir más efectos indicando cada modificación a Gemini. Cuando el resultado quede igual que tu mascota o sea de tu agrado, guarda la foto y selecciona en el menú la opción de “Video” y coloca el siguiente prompt: “Convierte esa foto en video por favor. Que el perrito esté corriendo sobre el puente de flores, viniendo hacia el espectador y anima los fuegos artificiales”.

No olvides anexar la imagen de tu mascota en Día de Muertos que acabas de crear con la IA y compartir el resultado final en redes sociales.

dcs