Ante la emergencia por las fuertes lluvias y el desbordamiento del río Cazones en Veracruz, una fuerte inundación acabó con el patrimonio de decenas de familias en municipios como Poza Rica, Álamo, Espinal y Coyutla, pues los daños dejaron cientos de damnificados en las zonas más afectadas.

A pesar de la devastación, una vez más el pueblo mexicano se unió para ayudar a los veracruzanos en tiempos de crisis, especialmente por medio de redes sociales se notó el liderazgo de algunos creadores de contenido que organizaron colectas de víveres en sus plataformas.

Entre todas las recaudaciones, la dupla de comediantes Slobotzky y Ricardo Pérez de La Cotorrisa, organizaron el “Jarochotón” una transmisión especial con el propósito de juntar donaciones para los damnificados en Veracruz, donde los creadores de contenido prometieron duplicar la cifra final.

Leer también: ¿Quién es Iraís Reyes, la diputada que se opone al impuesto de videojuegos?

Damnificados en Poza Rica, Veracruz. Foto: Félix Márquez / AP

La Cotorrisa lanza el “Jarochotón” para ayudar a los damnificados de Veracruz

Durante la transmisión en vivo que solo estuvo disponible para los suscriptores del canal de YouTube y las donaciones serían enviadas a la Cruz Roja, institución que se encargaría de la administración del dinero para atender las necesidades de los damnificados en Veracruz e Hidalgo.

Durante la transmisión, los standuperos reconocieron la labor de la Cruz Roja en momentos de crisis y Slobotzky, confesó que en una ocasión dicha institución salvó la vida de su padre.

Leer también: ¿Cómo limpiar tu estufa? conoce los sencillos trucos para dejarla reluciente

Los comediantes donaron más de medio millón de pesos para los damnificados en Veracruz. Foto: Captura de pantalla

La respuesta de la comunidad de cibernautas que sigue al canal, sorprendió con el resultado final de la colecta, pues lograron reunir $17 mil dólares, que en pesos mexicanos se traduce a más de $300 mil pesos. Dicha cantidad, con la aportación de los comediantes superó el medio millón de pesos.

Con una captura de pantalla detallando las cantidades obtenidas, La Cotorrisa agradeció el apoyo de sus fans por sumarse para ayudar a la gente de Veracruz.

Los comediantes donaron más de medio millón de pesos para los damnificados en Veracruz. Foto: Captura de pantalla

También te interesará:

El sencillo truco para eliminar las manchas de grasa en la pared de tu cocina

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs