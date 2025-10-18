¿Quién es Iraís Reyes, la diputada que se opone al impuesto de videojuegos?

Más Información

Tras el revuelo generado por la presentación del Paquete Económico 2026, donde se propuso establecer un con contenido violento, la diputada se viralizó al oponerse a dicha medida.

Desde el pleno, con un control de Xbox en la mano y un singular letrero con la frase “¡Game Over a la censura!”, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC) se posicionó en contra de la polémica iniciativa y lanzó un reto para que se demuestre algún fundamento sólido para avalar el impuesto.

“No hay consola que dispare un arma, no hay consolas que secuestren, extorsionen o desaparezcan personas. No hay partida que destruya el tejido social”, señaló.

La participación de Reyes causó miles de reacciones en redes sociales, pues la comunidad gamer aplaudió la valentía de la legisladora.

¿Quién es la diputada Iraís Reyes?

Iraís Reyes de la Torre es diputada federal representando al estado de Nuevo León en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, de acuerdo con su página web, se ha enfocado en impulsar iniciativas de rendición de cuentas y fortalecimiento del marco constitucional y ambiental.

La legisladora de 34 años cuenta con una Licenciatura en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, una Maestría en Derecho en Estado de Derecho y Desarrollo por la Universidad de Loyola Chicago, Campus Roma. Además cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Gobernabilidad por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Asimismo, en su trayectoria política ha ocupado cargos como diputada local y la coordinación de asesores legislativos en el partido Movimiento Ciudadano.

En redes sociales, la comunidad gamer aplaudió la valentía de la diputada. Foto: Instagram
En redes sociales, la comunidad gamer aplaudió la valentía de la diputada. Foto: Instagram

