Sheinbaum: Hay empresarios de EU involucrados en investigaciones por huachicol fiscal; destaca reducción de este delito

La mañanera de Sheinbaum, 23 de octubre, minuto a minuto

Sube a 79 el número de fallecidos por lluvias e inundaciones en México; 19 siguen desaparecidos

En el costo del Museo Kalan hay 80 mdp en el aire

Estudio MMX, mano derecha de Álvarez-Buylla en obras de Kalan

Desacelera inflación anual a 3.63% en la primera mitad de octubre, luego de hilar cuatro quincenas al alza

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la exposición lumínicaSolo la Luz’, muestra artística que se exhibe sobre , y resignifica las raíces y tradiciones de la Ciudad de México y del país, y que forma parte de las celebraciones por el .

La exposición de arte lumínico está conformada por 14 piezas que muestran la multiplicidad de opciones que da la luz y que nos lleva a la reflexión. Foto: especial
Clara Brugada inauguró este miércoles la exposición "Solo la Luz" en la Ciudad de México, el 22 de octubre de 2025. La Catrina monumental mide 9.5 metros, tiene 150 mil puntos de luz led, pesa una tonelada y media y está armada en 20 partes diferentes. Foto: especial
Túneles multicolores iluminan Paseo de la Reforma para las celebraciones del Día de Muertos en la Ciudad de México, el miércoles 23 de octubre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL
Brugada mencionó que se planea que algunas de estas obras artísticas permanezcan en algún sitio público de la capital para permitir a los habitantes y turistas apreciar las expresiones artísticas en la Ciudad de México, el 22 de octubre de 2025. Foto: especial
La exposición de arte lumínico “Solo la Luz” se presenta en avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, el viernes 17 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
La exposición de arte lumínico “Solo la Luz” se presenta en avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, el viernes 17 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
La exposición de arte lumínico “Solo la Luz” se presenta en avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, el viernes 17 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
