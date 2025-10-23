La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la exposición lumínica ‘Solo la Luz’, muestra artística que se exhibe sobre Paseo de la Reforma, y resignifica las raíces y tradiciones de la Ciudad de México y del país, y que forma parte de las celebraciones por el Día de Muertos.

La exposición de arte lumínico está conformada por 14 piezas que muestran la multiplicidad de opciones que da la luz y que nos lleva a la reflexión. Foto: especial

Lee también Clara Brugada inaugura la exposición "Solo la Luz" sobre Paseo de la Reforma

Clara Brugada inauguró este miércoles la exposición "Solo la Luz" en la Ciudad de México, el 22 de octubre de 2025. La Catrina monumental mide 9.5 metros, tiene 150 mil puntos de luz led, pesa una tonelada y media y está armada en 20 partes diferentes. Foto: especial

Túneles multicolores iluminan Paseo de la Reforma para las celebraciones del Día de Muertos en la Ciudad de México, el miércoles 23 de octubre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

Lee también Día de Muertos en CDMX: Comienza montaje de Mega Ofrenda en el Zócalo

Brugada mencionó que se planea que algunas de estas obras artísticas permanezcan en algún sitio público de la capital para permitir a los habitantes y turistas apreciar las expresiones artísticas en la Ciudad de México, el 22 de octubre de 2025. Foto: especial

La exposición de arte lumínico “Solo la Luz” se presenta en avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, el viernes 17 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Lee también El Zócalo de la CDMX se convierte en sala de cine gratuita con “Ánimas y Sombras 2025”

La exposición de arte lumínico “Solo la Luz” se presenta en avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, el viernes 17 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

La exposición de arte lumínico “Solo la Luz” se presenta en avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, el viernes 17 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Lee también FOTOS: Pomuch, el pueblo donde limpian los huesos de sus seres queridos para Día de Muertos en Campeche

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot